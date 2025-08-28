Giảm thiểu rủi ro thuế cho doanh nghiệp

Theo ông Ngô Xuân Lộc - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tọa đàm “Chiến lược tối ưu thuế trong bối cảnh mới” do Ban Đào tạo Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức ngày 27-8 đã giúp doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tìm giải pháp quản trị thuế hiệu quả. Tại tọa đàm, các chuyên gia thuế tập trung cập nhật những điểm mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn - chứng từ năm 2025, phân tích các rủi ro thường gặp liên quan đến thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đồng thời giới thiệu các giải pháp quản trị thuế thông minh. Ngoài ra, các diễn giả còn giải đáp nhiều thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai các quy định mới về thuế, đồng thời gợi ý cách thức áp dụng các giải pháp quản trị thuế hiệu quả, phù hợp trong thực tiễn sản xuất - kinh doanh.

Về thuế GTGT, bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng Ban Đào tạo Hội Doanh nhân Sài Gòn, cho biết nhiều doanh nghiệp vi phạm do xuất hóa đơn sai thời điểm hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Việc chậm xuất hóa đơn hoặc xuất sai thông tin có thể dẫn đến mức phạt từ 3 đến 8 triệu đồng cho mỗi hóa đơn. Với thuế TNDN, các sai phạm thường gặp là kê khai doanh thu, chi phí vượt định mức hoặc khai ưu đãi thuế không đúng. Về thuế TNCN, sai phạm phổ biến là sai lệch giữa bảng lương và hợp đồng lao động, hoặc không đăng ký người phụ thuộc, bà Thu Trang thông tin. Để hạn chế rủi ro, bà Trang khuyến nghị doanh nghiệp cần xây dựng quy trình quản trị thuế chủ động, định kỳ rà soát chứng từ, hóa đơn, áp dụng phần mềm kế toán hiện đại và tuân thủ quy định thanh toán không dùng tiền mặt. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Vinh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA), nguyên Thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao - nhấn mạnh rằng việc tuân thủ pháp luật thuế không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp hoạt động minh bạch và bền vững.

Theo bà Vinh, các hành vi vi phạm về thuế hiện được chia thành hai nhóm: vi phạm hành chính và vi phạm hình sự. Nhóm vi phạm hành chính bao gồm các lỗi về thủ tục thuế như chậm kê khai, thiếu hồ sơ, không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đúng thời hạn… Các hành vi này bị xử phạt theo Nghị định hiện hành, với thời hiệu xử phạt là 2 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp truy thu trong vòng 10 năm nếu phát hiện sai phạm. Các hành vi như kê khai sai mã hàng, trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự. “Khi cơ quan thuế ra quyết định truy thu thuế, doanh nghiệp bắt buộc phải nộp ngay, nếu không có thể bị chuyển hồ sơ điều tra về hành vi trốn thuế. Doanh nghiệp cần xây dựng bộ phận kế toán vững mạnh, thường xuyên cập nhật chính sách, đồng thời kiểm tra, giám sát nội bộ chặt chẽ. Đừng chờ đến khi bị thanh tra mới xử lý sai phạm, vì khi đó rủi ro có thể đã chuyển từ hành chính sang hình sự”, bà Vinh khuyến nghị.