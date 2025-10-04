Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 tiên phong mang công nghệ vào thể thao

Ngay trước thềm giải chạy năm nay, nhà tài trợ chiến lược Techcombank đã giới thiệu hoạt động tương tác mạng xã hội AI Transformation Movement – một trải nghiệm số độc đáo kết hợp giữa công nghệ và thể thao.

Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng để tạo nên video cá nhân hóa, tái hiện hành trình chạy của từng người . Chỉ với một bức ảnh, người dùng có thể nhìn thấy "phiên bản vượt trội" của chính mình – từ những khoảnh khắc vượt qua trì hoãn, mệt mỏi hay nghi ngờ bản thân, đến giây phút chạm đích trong niềm hạnh phúc.

Đây không chỉ là một trải nghiệm mới, khác biệt, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, thông điệp về lối sống khỏe mạnh, tích cực đến cộng đồng. AI Transformation Movement qua đó trở thành điểm kết nối cộng đồng, nơi mỗi cá nhân đều có thể lan tỏa cảm hứng và góp phần khẳng định thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" cùng Techcombank.

Mỗi vận động viên tham gia sẽ nhận được một video cá nhân hóa sau cuộc đua

Song song, Ban tổ chức – Sunrise Events Vietnam – triển khai hệ thống video cá nhân hóa miễn phí cho tất cả vận động viên, bao gồm cả các vận động viên nhí tham gia Giải chạy thiếu nhi Kids Run. Hệ thống máy quay được bố trí tại nhiều điểm gắn những địa danh biểu tượng của Thủ đô sẽ ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân của các vận động viên.

Sau cuộc đua ngày 5-10-2025, vận động viên có thể dễ dàng tìm lại video khoảnh khắc thông qua công nghệ nhận diện gương mặt và số BIB. Đây không chỉ minh chứng cho nỗ lực của Ban tổ chức trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm trải nghiệm thể thao, mà còn giúp vận động viên lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc cảm xúc trên mỗi bước chạy lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống khỏe và sống tích cực đến cộng đồng.