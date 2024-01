Giải mã sức hút của căn hộ The Beverly

Đặc quyền sống đẳng cấp tại tâm điểm TP Thủ Đức

The Beverly là dự án sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất đại đô thị Vinhomes Grand Park khi liền kề khu vực trường học Brighton College, TTTM Vincom "Life-Design Mall" lớn nhất miền Nam, công viên rộng 36 ha. Nhờ vậy, việc học tập, đi làm, mua sắm, vui chơi giải trí của các gia đình cư dân đều vô cùng tiện lợi chỉ trong vài bước chân.

The Beverly là dự án sở hữu vị trí đẹp nhất của đại đô thị Vinhomes Grand Park

The Beverly sở hữu tầm nhìn kép với "view tĩnh" hướng ra đại công viên tràn ngập sắc xanh cùng hai con sông lớn là sông Đồng Nai và sông Tắc mang tới nguồn không khí trong lành, tươi mới. Trong khi đó, "view động" lại mở ra bức tranh nhiều màu sắc, tràn đầy năng lượng với trung tâm thương mại Vincom "Life-Design Mall" có tổng diện tích lên đến 50.000 m2 dự kiến khai trương vào tháng 4-2024. TTTM này khi đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ trở thành thiên đường mua sắm - giải trí mới, đáp ứng nhu cầu cho gần 60.000 cư dân Vinhomes Grand Park và hơn 1 triệu cư dân tại TP Thủ Đức.

Từ dự án The Beverly, cư dân dễ dàng tiếp cận đến loạt tiện ích hiện đại như bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, tòa tháp văn phòng vừa được khởi công xây dựng, trường học quốc tế Vinschool, phố thương mại - ẩm thực Broadway, VinBus… Vị trí và tầm nhìn của dự án thường gắn liền với giá trị không thể đo đếm của sản phẩm bất động sản, bởi lẽ đó quỹ căn The Beverly từ ngày ra mắt đã liên tục được thị trường săn đón mạnh mẽ.

Hệ tiện ích nội tòa giữa tầng không đẳng cấp

Không những sở hữu vị trí độc tôn, The Beverly còn nổi bật với hệ tiện ích nội tòa giữa tầng không đẳng cấp, mang đến cho chủ nhân căn hộ những trải nghiệm thời thượng.

Ngay từ khi bước chân vào tòa nhà, sảnh đón khách và khu vực lounge tiếp khách đã gây ấn tượng với sự tinh tế trong từng đường nét thiết kế, từ hệ thống sàn, tường bằng đá cẩm thạch đến hệ trần sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên. Ngoài ra, cách bố trí hệ thống đèn chiếu sáng tạo cảm giác ấm áp, phong cách bài trí hiện đại với cây xanh trong nhà, đồ nội thất sang trọng, lễ tân 24/7… tạo nên một tổng thể hoàn hảo như sảnh đón của các khách sạn 5 sao.

Tại tầng 14, cư dân dễ dàng sử dụng các tiện ích chăm sóc sức khỏe và thể chất, với khu thể thao trong nhà, phòng gym giữa tầng không… Đây là nơi cư dân vừa tập luyện vừa thưởng ngoạn tầm nhìn phóng khoáng, tràn ngập màu xanh của sông Đồng Nai và công viên 36 ha rộng lớn bên dưới.

Các bậc phụ huynh cũng hoàn toàn an tâm khi cho con trẻ vui chơi tại khu vực Kids Corner được thiết kế an toàn, chuyên nghiệp. Cùng với đó, nhà sinh hoạt cộng đồng là không gian được cư dân yêu thích với các hoạt động giao lưu, đọc sách, tổ chức tiệc sinh nhật… Với thiết kế thoáng rộng, tầng 14 còn được sử dụng làm tầng lánh nạn đặc biệt an toàn cho cư dân.

Khu vui chơi trẻ em Kids Corner nằm ngay trong tòa tháp căn hộ The Beverly

Tiêu chuẩn bàn giao chất lượng cao

Sở hữu nhiều lợi thế nổi bật, The Beverly còn thu hút khách hàng và nhà đầu tư với tiêu chuẩn bàn giao nguyên vật liệu và trang thiết bị căn hộ đồng bộ và hiện đại. Tiêu chuẩn bàn giao cao cấp tại The Beverly cũng đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn kinh doanh cho thuê của đông đảo khách hàng đang tìm kiếm BĐS tại Vinhomes Grand Park, giúp gia chủ tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư.

Các căn hộ The Beverly thu hút người mua với tiêu chuẩn bàn giao nguyên vật liệu và trang thiết bị căn hộ đồng bộ và hiện đại

Theo đó, toàn bộ các thiết bị nhà tắm, nhà bếp được sử dụng trong căn hộ đều là sản phẩm cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Grohe, Kohler. Đây là những thương hiệu đến từ các nước phát triển như Đức, Mỹ được người tiêu dùng toàn cầu ưa chuộng, tin tưởng. Căn hộ còn được trang bị điều hòa không khí âm trần Daikin, tinh gọn không gian sống; hệ thống intercom thông minh giúp kết nối chuông cửa căn hộ xuống sảnh đón khách…

Là dòng sản phẩm quy tụ nhiều ưu điểm bậc nhất trong số các dự án tại Vinhomes Grand Park, The Beverly được kỳ vọng mở ra không gian sống đẳng cấp và tận hưởng dành cho cư dân tương lai, khẳng định phong cách "sống sang chất Mỹ" mà tập khách hàng tinh hoa luôn tìm kiếm.