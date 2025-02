Giải chạy đêm TP HCM lập kỷ lục vận động viên

Trở lại sau một năm, giải chạy đêm TP HCM tiếp tục chứng minh sức hút lớn trong cộng đồng marathon khi ghi nhận 12.000 VĐV tham gia, lập kỷ lục chạy đêm có số lượng vận động viên tham dự lớn nhất từ trước tới nay.

Hành trình trải nghiệm thành phố không ngủ bắt đầu từ 0h5 khi cự ly 10km xuất phát. Các VĐV 5km xuất phát lúc 0h30. Trong khi đó, hai cự ly dài nhất là 42km và 21km lần lượt khai cuộc lúc 1h và 2h30. Năm nay, giải chạy ghi nhận hơn 600 vận động viên nước ngoài đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có nhiều vận động viên có thành tích rất tốt.

Các VĐV hào hứng, tràn năng lượng ở vạch xuất phát (Ảnh: BTC)

Cung đường chạy mang đến trải nghiệm đặc biệt khi các runner băng qua những biểu tượng của thành phố trong không gian lung linh sắc màu. Hành trình đi qua nhà thờ Đức Bà cổ kính, nhà hát thành phố, cầu Ba Son lộng gió, UBND TP HCM tráng lệ, tạo nên một đường chạy đậm chất lịch sử và hiện đại.

Cung đường chạy rực rỡ ánh sáng (Ảnh: BTC)

Trên đường đua của VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight - VVMM 2025 bố trí 19 trạm nước, 11 trạm y tế, trong đó có 6 trạm hai chiều. Mỗi điểm đều có đầy đủ bàn dành riêng cho nước lọc, điện giải, trái cây. Trước khi lên và xuống các cây cầu như Ba Son, Thủ Thiêm đều có các điểm hỗ trợ.

Lực lượng chức năng và tình nguyên viên hỗ trợ phân luồng giao thông

Để đáp ứng an ninh, an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho lượng VĐV kỷ lục, ban tổ chức huy động gần 1.000 tình nguyện viên. Các cảnh sát giao thông cùng các tình nguyện viên hỗ trợ đóng mở mềm các nút giao thông vừa để đảm bảo an toàn cho các VĐV, vừa không gây ảnh hưởng đến giao thông trên cung đường chạy.

Sau khoảng gần 40 phút thi đấu, VVMM 2025 đón những nhà vô địch đầu tiên. Ở cự ly 10km nam, Trương Văn Lợi có màn thể hiện thuyết phục và giành chức vô địch. Lý Toàn Phát Dĩ vô địch cự ly 5km nam. Ở nội dung nữ, hai runner ngoại quốc giành chiến thắng chung cuộc cự ly 5km, 10km lần lượt là Siena Milgate (16 tuổi, Australia) và Premkamon Wongvichai (24 tuổi, Thái Lan). Cả hai đều lần đầu đến Việt Nam thi đấu.

Wendwesen Tilahun Damte giành vô địch cự ly 42km nam

Không có sự cạnh tranh, Wendwesen Tilahun Damte một mình một ngựa trong suốt 42km. Chân chạy Ethiopia lần đầu vô địch với thành tích khoảng 2 tiếng 33 phút. Hồng Lệ duy trì tốc độ nhanh, ổn định, về nhất xuất sắc, lần 11 lên ngôi hậu ở cự ly 42km nữ.

Lý Nhân Tín - chân chạy của Bình Dương vô địch 21km không ngoài dự đoán. Ngay sau khi đồng đội Lý Nhân Tín về nhất nam, Lê Thị Hà cũng giúp làm dày thêm thành tích của Bình Dương khi về nhất cự ly nữ 21km.

Các VĐV tạo nên một dòng sông ánh sáng lung linh, huyền ảo

Đảm bảo an toàn cho vận động viên, 200 chiếc xe máy điện Be Group đã chiếu sáng cung đường tối dài hơn 3km tại Thủ Thiêm, nằm trong lộ trình đua của 2 cự ly 21km và 42km. Bên cạnh đó, điểm độc đáo của giải chạy năm nay là mỗi VĐV tham dự đều được BTC phát cho một vòng tay phát sáng. Những vòng tay lấp lánh nhiều màu sắc cùng lúc xuất hiện trong đêm tối đã thắp sáng cung đường đêm của giải chạy, mang lại những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và độc đáo.

Cosplay - đặc sản của giải chạy đêm năm nay cũng ghi dấu nhiều màn hóa trang vô cùng đặc biệt, thể hiện cá tính của riêng của mỗi runner với đa dạng chủ và thú vị.

VĐV hào hứng dán Bib tại Rừng cây thịnh vượng

VVMM 2025 mang đến nhiều đổi mới khi mở rộng quy mô, tối ưu cung đường, đưa runner khám phá không gian mang dấu ấn lịch sử, xen lẫn nét hiện đại của thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam. Không chỉ vậy, mỗi chiếc Bib được dán lên Rừng cây thịnh vượng tại khu vực về đích, BTC sẽ đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ TreeBank (chương trình phi lợi nhuận do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển quản lý và điều phối) phủ xanh đất trống tại Tây Ninh và Thanh Hóa. Và hành động này đã được đông đảo VĐV tích cực hưởng ứng.

VĐV nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính camera

Là đơn vị đồng tổ chức, Ngân hàng VPBank kì vọng sẽ cùng VnExpress Marathon kiến tạo nên những đỉnh cao mới cho phong trào chạy bộ, lan tỏa giá trị thịnh vượng thể chất, thịnh vượng tinh thần đến với cộng đồng, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh một TP. HCM năng động, phát triển về đêm cùng những nét đẹp tuyệt vời đến với du khách và công dân nước ngoài.

Theo đuổi mục tiêu "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng", không ngừng kiến tạo giá trị thịnh vượng thể chất và tinh thần cho cộng đồng, từ năm 2018, VPBank đã gắn bó tên tuổi, thương hiệu với phong trào chạy bộ Việt Nam. Gần một thập kỷ qua VPBank đã tổ chức 14 giải chạy bộ với quy mô lớn trên nhiều tỉnh thành phố, với tổng số VĐV lên tới gần 90.000 người tham dự.