Giá thuê tăng chóng mặt, người trẻ rủ nhau mua nhà sớm

Giá căn hộ tăng, giá thuê ùn ùn tăng theo

Thuê một căn hộ 2 phòng ngủ tại Q.Bình Thạnh (TP HCM) để tiện đi làm suốt 3 năm qua, cuối tuần vừa rồi vợ chồng anh Trương Minh Đức (26 tuổi) nhận được thông báo của chủ nhà: từ tháng 4 giá nhà tăng từ 11 triệu lên 12 triệu đồng. "Giá thuê tăng cao quá, thêm con cái đi học, chi phí gồng không nổi. Vợ chồng tôi đang tìm hiểu mua nhà chứ đi thuê bây giờ cũng gần bằng trả góp mua nhà mới" - anh Đức nói.

Tìm khắp các group cho thuê nhà từ Thủ Đức, tới Q.4, Nhà Bè…, anh Đức cho biết giá các căn hộ đều đã tăng mạnh so với trước đây. 3 năm trước, giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ có khi chỉ 6-7 triệu đồng/tháng. Còn hiện tại, những căn hộ đáp ứng đủ nhu cầu thuê của gia đình anh đều đã vọt tăng trên 10 triệu đồng.

Nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh giá nhà thuê leo thang

Tại Hà Nội, giá thuê nhà cũng đang trên đà tăng. Chị Đinh Thị Ánh Nguyệt (29 tuổi, Hà Nội) cho hay, chị đã ký hợp đồng giá cố định trong ba năm với tiền thuê là 8 triệu đồng/tháng cho căn hộ 1 phòng ngủ. Tuy nhiên ngay sau Tết, chủ nhà đã đánh tiếng muốn lên giá thành 9,5 triệu đồng/tháng. "Với đà tăng giá này thì chỉ vài tháng nữa thôi, số tiền đi thuê còn nhiều hơn tiền trả góp mua nhà hàng tháng. Vậy tại sao không vay tiền mua nhà luôn để mình có tài sản giá trị lâu dài?", chị Nguyệt chia sẻ.

Báo cáo thị trường của Savills tháng 2-2024 cũng cho thấy giá thuê căn hộ dịch vụ đã tăng từ 3%-8% tùy theo hạng căn hộ. Nhà môi giới lâu năm Nguyễn Đình Minh (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, giá thuê mọi phân khúc từ căn hộ, shophouse hay nhà phố đều đang tăng dao động từ 4-6% so với thời điểm cuối năm ngoái. Bên cạnh nhu cầu gia tăng, sự tăng giá của phân khúc cho thuê cũng chịu sự tác động của mặt bằng giá bán BĐS tăng liên tục thời gian qua.

Trong khi người thuê chỉ chấp nhận dành từ 10%-30% ngân sách để đi thuê, việc tăng giá này chắc chắn sẽ tác động mạnh tới tâm lý khách hàng như chị Nguyệt, chuyển từ trạng thái thuê dài hạn sang sở hữu khi giá thuê đã tiệm cận các suất trả góp.

Theo ông Minh, người mua tìm hiểu kỹ sẽ thấy, thời điểm này có rất nhiều chính sách "trợ lực" cho dòng tiền, thậm chí một số chủ đầu tư tung "chính sách chồng chính sách" để đẩy mạnh sức mua ở mọi phân khúc. Người mua chịu khó tìm hiểu sẽ mua được tài sản không chỉ nhiều ưu đãi mà còn có chính sách thanh toán vô cùng hợp lý với thu nhập.

Mạnh dạn mua nhà, lãi suất bằng đi thuê

Lấy ví dụ điển hình là chủ đầu tư Vinhomes, theo ông Minh, các chính sách kích cầu đầu năm 2024 của Vinhomes không chỉ tạo điều kiện tối đa cho người mua mà còn "đính kèm" hàng loạt ưu đãi. Trong đó "siêu" chính sách "Mua nhà sang - An tâm tài chính" - trả góp 15 năm lãi suất cố định của Vinhomes đang tạo ra lực cầu mạnh cho các đại đô thị từ Bắc tới Nam.

Theo chính sách này, người mua chỉ cần khoản vốn ban đầu tương đương 30% giá trị căn hộ và có thể tham gia trả góp tới 15 năm. Hai năm đầu, người mua được hưởng lãi suất cố định là 6%/năm với các khu nhà thấp tầng và 7%/năm với khu nhà ở cao tầng.

Điểm hấp dẫn của chương trình này là sau hai năm, lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường, tuy nhiên Vinhomes sẽ đảm bảo mức lãi trần không vượt quá 8%/năm với khu thấp tầng hoặc 9,5%/năm với khu cao tầng.

Chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" là lựa chọn tối ưu cho các gia đình trẻ muốn sở hữu nhà

Theo tính toán của ông Minh, ví dụ với căn hộ The Beverly (Vinhomes Grand Park) có giá khoảng 2,8 tỉ đồng, khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% và chỉ phải trả lãi hơn 11 triệu đồng/tháng trong 2 năm đầu. Những năm sau đó, chi phí phải trả mỗi tháng cả gốc lẫn lãi cũng chỉ khoảng 21 triệu đồng ổn định trong suốt quá trình, giúp người mua chủ động được phương án chi tiêu hằng tháng.

Trong khi nếu khách mua theo lãi suất thả nổi của ngân hàng thì số tiền phải trả có thể lên tới 16-17 triệu đồng mỗi tháng tùy thời điểm. "Rõ ràng, người mua đã được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tương đương 2-3 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể mua căn hộ The Beverly lúc này còn được tặng kèm hàng loạt quà tặng như gói 5 năm phí quản lý; Gói ưu đãi 5 năm Vinmec; Gói 5 năm di chuyển taxi xanh… Tổng giá trị lên tới nửa tỉ đồng" - ông Minh chỉ ra.

Cũng với bài toán tương tự, nhiều gia đình trẻ đã quyết định mạnh dạn mua nhà, chính thức "xóa sổ" nỗi lo tăng giá tiền thuê liên tục. Anh Minh Đức (Q.Tây Hồ, Hà Nội) sau khi tìm hiểu chính sách "Mua nhà sang - An tâm tài chính", vợ chồng anh đã rút sổ tiết kiệm để mua căn hộ tại The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1). Vợ chồng anh Đức tính toán, thay vì phải đi ở trọ nay đây mai đó thì anh hoàn toàn có thể mua nhà trả góp vào căn nhà của chính mình. Chưa kể, thị trường hiếm khi có chính sách tốt như vậy nên đây cũng là động lực khiến vợ chồng anh nhanh chóng ký hợp đồng mua.

"Nếu mua một căn hộ theo chương trình trả góp này, cả nhà tôi chỉ cần trả khoảng 10 triệu/tháng trong 2 năm đầu, nhỉnh hơn tiền thuê nhà một chút, nhưng đây sẽ là nhà, là tài sản của gia đình chúng tôi. Đó cũng là ước mơ của hai vợ chồng sau bao năm đi làm" - anh Đức tâm sự.

Chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" hiện được áp dụng đồng loạt tại phân khu căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1, phân khu The Beverley - Vinhomes Grand Park và các sản phẩm nhà phố tại Vinhomes Ocean Park 2. Chính sách ưu việt đã giúp nhiều gia đình như anh Đức sớm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà, đón đầu sóng tăng trưởng của thị trường bất động sản trong thời kỳ đầu khởi sắc.