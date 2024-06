“Gia tăng bảo vệ - Sống khỏe an vui”: 3.200 bộ quà tặng dành cho khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc

Để có một cuộc sống khỏe mạnh và bình an không phải là điều xa vời mà tất cả đều phụ thuộc vào thói quen sống lành mạnh. Bên cạnh việc chú trọng vào chế độ dinh dưỡng thì tập luyện thể dục thể thao được cho là cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần, nâng cao sức đề kháng giúp phòng tránh bệnh tật. Song song với chủ động dự phòng và bảo vệ về sức khỏe, nhiều gia đình cũng tìm đến các giải pháp chủ động bảo vệ tài chính để được an tâm toàn diện và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, an khang.

Là thương hiệu bảo hiểm Quốc gia, Bảo Việt Nhân thọ thấu hiểu và đồng hành cùng các gia đình Việt thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng và dịch vụ tận tâm, trở thành "Điểm tựa An" vững vàng của các gia đình Việt. Nhân Tháng 6 - Tháng tôn vinh tình yêu gia đình, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt "Gia tăng bảo vệ - Sống khỏe an vui" trao tặng 3.200 quà tặng ý nghĩa là bộ túi thể thao cao cấp với tổng giá trị gần 4,2 tỉ đồng. Thông qua chương trình, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt lan tỏa tinh thần sống chủ động cả về sức khỏe và tài chính cho một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và an vui. Chương trình diễn ra từ ngày 22-6-2024 đến hết ngày 22-8-2024. (Chi tiết tại đây).