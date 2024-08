FWD Việt Nam: Nhà tuyển dụng trẻ có nhiều thành tích ấn tượng

15:04

Tại lễ trao giải HR Asia Awards, GELEX vinh dự được xướng tên trong hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" - Best Companies To Work For In Asia, cùng với giải thưởng đặc biệt "HR Asia Most Caring Company" - tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách chăm lo sức khỏe và hạnh phúc toàn diện cho nhân viên.