Thị trường
24/06/2026 08:59

EVN thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH' theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng

In bài viết

(NLĐO) - App "EVN CSKH" với nhiều tính năng vượt trội sẽ giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng và báo cáo sự cố.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết Tập đoàn và các Tổng Công ty Điện lực đã đưa vào thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH" sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng những hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN.

Các tiện ích, tính năng thông minh, vượt trội cung cấp tất cả trong 1 cho khách hàng trên app EVN CSKH

EVN thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH' theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng - Ảnh 1.

Ứng dụng EVN CSKH mới của EVN

Ứng dụng "EVN CSKH" được đưa vào vận hành với tinh thần "đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm". Trong giai đoạn thử nghiệm này, các khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với ứng dụng "EVN CSKH" mới.

Sinh sống ở khu phố Hưng Thạnh, phường Dầu Giây (TP Đồng Nai), chị Nguyễn Thị Thắm (37 tuổi) chia sẻ, lâu nay, việc sử dụng, tiêu thụ, thanh toán tiền điện của gia đình chỉ biết vào đầu tháng mới. Nhiều khi muốn xem số điện tăng, giảm theo ngày, tuần mà không biết ở đâu.

"Từ khi cài ứng dụng EVN CSKH, tôi cảm thấy mọi thông tin mình cần đều có trong đây cả. Ứng dụng rất trực quan, sinh động, dễ hiểu. Từ theo dõi việc sử dụng điện, đặt ngưỡng cảnh báo tiêu thụ điện đến tra cứu lịch sử đóng tiền hoặc báo cáo sự cố mất điện đều rất dễ dàng thuận tiện. Chúng tôi có thể trực tiếp theo dõi, giám sát việc sử dụng điện cũng như làm các thủ tục hợp đồng tiền điện, bảng giá điện" - chị Thắm nói.

Tương tự, anh Nguyễn Toàn (37 tuổi, phường Trấn Biên) chia sẻ, ngoài các tiện ích trên, giờ anh có thể dễ dàng quản lý và thanh toán hóa đơn cho nhiều người thân.

"Ứng dụng giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề như dễ dàng báo cáo sự cố điện và theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý và hoàn thành sửa chữa, khắc phục; tra cứu lịch cắt điện. Bên cạnh đó, giờ tôi có thể tự đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng tiêu thụ theo số kWh hoặc theo tỉ lệ tăng trưởng (%). "Khi lượng điện tiêu thụ vượt ngưỡng, hệ thống sẽ cảnh báo, giúp tôi chủ động điều chỉnh thiết bị, tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt" - anh Toàn nói.

EVN thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH' theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng - Ảnh 2.

Chỉ với 1 ứng dụng duy nhất, EVN CSKH giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng

Theo EVN, ứng dụng "EVN CSKH" sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng sử dụng dịch vụ điện của EVN, thông qua các tính năng vượt trội, thông minh giúp khách hàng giải quyết vấn đề "khó khăn" trước đây.

Khách hàng có thể liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện với tất cả các Công ty Điện lực của EVN trên toàn quốc; tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện. 

Người dùng có thể đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh) hoặc theo tỉ lệ tăng (%); thanh toán hóa đơn tiền điện, của các mã hợp đồng điện liên kết hoặc thanh toán hộ tất cả các hóa đơn tiền điện do các Công ty Điện lực thuộc EVN phát hành; tra cứu lịch sử thanh toán. 

Ngoài ra, khách hàng có thể báo sự cố điện, gửi ý kiến phản hồi; tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở; cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý…, cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo...).

EVN thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH' theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng - Ảnh 3.

Chi tiết cách cài đặt ứng dụng EVN CSKH trên hệ điều hành IOS và Android

EVN thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH' theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng - Ảnh 4.

Chi tiết cách đăng ký tài khoản sử dụng trên EVN CSKH

EVN thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH' theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng - Ảnh 5.

Chi tiết cách liên kết khách hàng trên App EVN CSKH

Theo EVN, trong giai đoạn tới, ứng dụng "EVN CSKH" sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, tiến tới cho phép đăng nhập bằng VNeID và bổ sung thêm các tính năng, dịch vụ mở rộng để nâng cao hơn nữa sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các khách hàng sử dụng điện, đồng thời cam kết sẽ không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng các dịch vụ điện theo đúng phương châm "lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm".

Khách hàng tham khảo hướng dẫn sử dụng ứng dụng "EVN CSKH" tại đây:

https://help.evn.com.vn/appcskh/


Nguyễn Tuấn

TIN LIÊN QUAN

EVN tiết kiệm ngàn tỉ đồng từ chuyển đổi số

Doanh nghiệp 08:15

Mỗi năm, chuyển đổi số giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiết kiệm khoảng 3.000 tỉ đồng

EVN chủ động làm việc với tỉnh phía Nam để bảo đảm cung ứng điện năm 2026

Đồng bằng kết nối 09:34

(NLĐO) - Để đảm bảo cung ứng điện trước mùa khô, EVN, EVNSPC rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của chính quyền các địa phương và khách hàng sử dụng điện

EVN dốc toàn lực bảo đảm điện mùa khô 2026

Doanh nghiệp 16:59

EVN tiếp tục yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với NSMO trong huy động nguồn và điều độ hệ thống

từ khóa : Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lịch cắt điện, tiêu thụ điện, hóa đơn tiền điện tăng, sử dụng điện an toàn, app EVN CSKH
DNSE hoàn tất liên kết VNeID, rút ngắn quy trình mở tài khoản chứng khoán

DNSE hoàn tất liên kết VNeID, rút ngắn quy trình mở tài khoản chứng khoán

Chứng khoán 11:15

DNSE vừa triển khai xác thực tài khoản chứng khoán qua VNeID, cho phép nhà đầu tư hoàn tất mở tài khoản trong khoảng 1 phút mà không cần quét NFC từ CCCD.

Chọn số theo giấc mơ, người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 9,99 tỉ đồng

Chọn số theo giấc mơ, người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 9,99 tỉ đồng

Sản phẩm 11:14

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00707 cho ông V.H (ngụ Quảng Trị).

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp

Tài chính 11:14

Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp BIC được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín này.

IPVS 2026: C.P. Việt Nam thúc đẩy cách tiếp cận phòng bệnh chủ động trong chăn nuôi heo

IPVS 2026: C.P. Việt Nam thúc đẩy cách tiếp cận phòng bệnh chủ động trong chăn nuôi heo

Thị trường 19:08

Tại IPVS 2026, C.P. Việt Nam chia sẻ các thực hành phòng bệnh chủ động, giảm phụ thuộc kháng sinh và cập nhật xu hướng chăn nuôi heo bền vững

PV Drilling hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026

PV Drilling hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026

Sản xuất - Kinh doanh 18:05

PV Drilling đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026 và ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng cao so với cùng kỳ

Vinpearl thu hút 255 triệu USD từ các nhà đầu tư quốc tế, khẳng định triển vọng tăng trưởng dài hạn

Vinpearl thu hút 255 triệu USD từ các nhà đầu tư quốc tế, khẳng định triển vọng tăng trưởng dài hạn

Doanh nghiệp 18:05

Khoản đầu tư được thực hiện thông qua hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (CDPS) do Vinpearl phát hành

Cùng Vinamilk trải nghiệm ngày hè tại Phú Mỹ Hưng

Cùng Vinamilk trải nghiệm ngày hè tại Phú Mỹ Hưng

Nhịp sống 17:00

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Vinamilk tham gia Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em”, mang đến không gian trải nghiệm, vui chơi và dinh dưỡng dành cho gia đình


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn