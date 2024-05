EPS: Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 2024

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình đối thoại người lao động. Theo đó, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người lao động của 8 phân xưởng sửa chữa tại các trung tâm điện lực Phú Mỹ, Mông Dương, Vĩnh Tân nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả và biểu dương những đóng góp của người lao động trong công tác bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, tin cậy.

Lãnh đạo, Công đoàn Công ty thăm hỏi động viên người lao động Phân xưởng Vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Tiếp đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống, tinh thần, thể chất cho người lao động được Công đoàn EPS triển khai đồng loạt trong tháng 5 để chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2024) như: Hội thao Công nhân viên chức – Lao động tại 3 khu vực Vĩnh Tân, Mông Dương, Phú Mỹ; Chương trình tham quan nghỉ mát cho người lao động tại 3 địa điểm du lịch nổi tiếng Sapa, Đà Nẵng, Singaore.

Hội thao là dịp để người lao động Công ty rèn luyện thể chất, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết

Bên cạnh đó Công ty EPS phối hợp với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xây dựng nhà thi đấu đa năng và sân tennis tại Khu quản lý vận hành sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 23-9-2023 và đưa vào sử dụng từ ngày 11-5-2024, gồm 1 nhà thi đấu đa năng có diện tích 760m2 và 1 sân tennis. Nơi đây cũng được Công đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn là địa điểm phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Đồng thời, hưởng ứng phát động của Công đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 19-5 đến nay, đông đảo cán bộ công nhân viên Công ty EPS đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia giải chạy bộ online EVN Run "Chung bước - Đồng lòng - Thắp sáng niềm tin". Ngoài tinh thần "Nhân viên khỏe, doanh nghiệp mạnh", mỗi EPS Runner mong muốn qua những bước chạy đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc chung tay ủng hộ 1.000 đồng vào chương trình "Xây nhà đồng nghiệp", hỗ trợ các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

CBCNV EPS hưởng ứng Giải chạy online EVN Run "Chung bước – Đồng lòng – Thắp sáng niềm tin"

Ngoài ra, trong 2 ngày 21,22-5, tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty EPS tham gia hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi GENCO 3 lần III năm 2024. Hội thi nhằm đánh giá chất lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ An toàn vệ sinh viên và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất an toàn, chất lượng và hiệu quả. Kết quả, EPS đạt giải nhì toàn đoàn, 1 cá nhân đạt giải ba (Nguyễn Sỹ Sinh – An toàn vệ sinh viên của PXSC Điện - Tự động Vĩnh Tân). Cùng với Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm nay, Tổng công ty Phát điện 3 đã tổ chức biểu dương 41 người lao động ngành điện tiêu biểu - đây là những cán bộ công nhân viên có nhiều đóng góp trong công tác sản xuất, kinh doanh, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, nâng cao hiệu quả công việc và làm lợi cho đơn vị, trong đó EPS có 11 người lao động được khen thưởng dịp này.

CBCNV Công ty EPS tại Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi GENCO 3 lần III năm 2024

"Với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất, các hoạt động nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của công ty, đặc biệt trở thành điểm nhấn của năm trong hoạt động Công đoàn EPS năm 2024" - Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch Công đoàn EPS chia sẻ.