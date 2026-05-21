Dùng lại thẻ hay - Nhận ngay hoàn tiền

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 1-6-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

2. Nội dung khuyến mại

a. Ưu đãi 01: Hoàn tiền cho tổng giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ trên App LPBank (trừ giao dịch thanh toán hóa đơn bảo hiểm) bằng nguồn tiền thẻ tín dụng.

- Hoàn tiền 30% tối đa 200.000 VNĐ cho tổng giao dịch thanh toán hóa đơn điện/nước/internet/trả sau/điện thoại cố định (trên App LPBank) từ 100.000 VNĐ.

- Hoàn tiền 30% tối đa 50.000 VNĐ tổng giá trị thanh toán Topup (nạp tiền điện thoại,mua thẻ cào, nạp data, mua thẻ data) trên App LPBank từ 50.000 VNĐ.

b. Ưu đãi 02: Tặng 500.000 VNĐ cho 20 khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ trên App LPBank nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

3. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng quốc tế do LPBank nhận được thông báo mời tham gia Chương trình từ LPBank qua email/tin nhắn.

- Phát hành trước ngày 1-1-2026 và không phát sinh bất kỳ giao dịch chi tiêu nào trong năm 2026, tính đến trước thời điểm triển khai chương trình.

4. Ngân sách khuyến mại: 635.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng).

(*) Chi tiết thể lệ chương trình: tại đây.

5. Thông tin liên hệ

Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: *8668/ (024) 62 668 668.