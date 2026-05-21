Ngân hàng
21/05/2026 11:08

Dùng lại thẻ hay - Nhận ngay hoàn tiền

In bài viết

Hoàn tiền cho tổng giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ trên App LPBank (trừ giao dịch thanh toán hóa đơn bảo hiểm) bằng nguồn tiền thẻ tín dụng.

Dùng lại thẻ hay - Nhận ngay hoàn tiền - Ảnh 1.

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 1-6-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

2. Nội dung khuyến mại

a. Ưu đãi 01: Hoàn tiền cho tổng giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ trên App LPBank (trừ giao dịch thanh toán hóa đơn bảo hiểm) bằng nguồn tiền thẻ tín dụng.

- Hoàn tiền 30% tối đa 200.000 VNĐ cho tổng giao dịch thanh toán hóa đơn điện/nước/internet/trả sau/điện thoại cố định (trên App LPBank) từ 100.000 VNĐ.

- Hoàn tiền 30% tối đa 50.000 VNĐ tổng giá trị thanh toán Topup (nạp tiền điện thoại,mua thẻ cào, nạp data, mua thẻ data) trên App LPBank từ 50.000 VNĐ.

b. Ưu đãi 02: Tặng 500.000 VNĐ cho 20 khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ trên App LPBank nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

3. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng quốc tế do LPBank nhận được thông báo mời tham gia Chương trình từ LPBank qua email/tin nhắn.

- Phát hành trước ngày 1-1-2026 và không phát sinh bất kỳ giao dịch chi tiêu nào trong năm 2026, tính đến trước thời điểm triển khai chương trình.

4. Ngân sách khuyến mại: 635.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng).

(*) Chi tiết thể lệ chương trình: tại đây.

5. Thông tin liên hệ

Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: *8668/ (024) 62 668 668.

Minh Quân
từ khóa :
Săn trọn niềm vui World Cup 2026 từ mọi khoản chi tiêu với Techcombank OneU

Săn trọn niềm vui World Cup 2026 từ mọi khoản chi tiêu với Techcombank OneU

Ngân hàng 21:20

Mỗi buổi tụ tập xem bóng, mỗi bữa ăn sau trận đấu hay chuyến du lịch hè đều có thể được thanh toán bằng U-Point đồng thời tích lũy thêm điểm thưởng

ABBank thông báo thay đổi tên viết tắt tại giấy phép thành lập và hoạt động

ABBank thông báo thay đổi tên viết tắt tại giấy phép thành lập và hoạt động

Ngân hàng 17:54

ABBank thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỉ và tỉ lệ tài trợ đến 100%

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỉ và tỉ lệ tài trợ đến 100%

Ngân hàng 16:55

Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh và kênh phân phối, HDBank đẩy mạnh mô hình “Tài trợ theo chuỗi”.

LPBank xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc từ 3 trụ cột chiến lược

LPBank xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc từ 3 trụ cột chiến lược

Ngân hàng 16:51

LPBank đang từng bước khẳng định sức hút tuyển dụng bằng chiến lược phát triển con người bài bản, lấy trải nghiệm nhân sự làm trung tâm.

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua gần 900 điểm giao dịch VNPT toàn quốc

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua gần 900 điểm giao dịch VNPT toàn quốc

Ngân hàng 16:12

Mô hình ngân hàng đại lý góp phần đưa các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân.

Techcombank và hệ sinh thái kiến tạo “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”

Techcombank và hệ sinh thái kiến tạo “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”

Ngân hàng 14:21

Qua các sáng kiến như "Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ", Techcombank tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

SACOMBANK đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Ngân hàng 18:37

SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài lộc” theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 1-6-2026


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn