Vinhomes Grand Park - Điểm hẹn cuối tuần cho cả gia đình

“Điểm hẹn cuối tuần” cùng những giai điệu yêu thương



Cứ mỗi cuối tuần, các gia đình tại TP HCM lại "rủ nhau" tìm kiếm một không gian vui chơi thoáng đãng với nhiều cây xanh. Nhu cầu ấy ngày càng lớn hơn khi áp lực về giao thông, khói bụi tỉ lệ thuận với sự phát triển của đầu tàu kinh tế phía Nam.



Trong những địa điểm được nhiều người chọn lựa, Vinhomes Grand Park nổi lên như một nơi lý tưởng để cả gia đình lui tới, tránh sự ngột ngạt cùng tiếng ồn ào náo nhiệt đặc trưng của đô thị lớn. Nằm ở TP mới Thủ Đức, Vinhomes Grand Park mở ra không gian xanh rộng lớn với công viên 36 ha, sông Tắc, sông Đồng Nai và một "hệ sinh thái xanh" bao quanh, giúp mọi người giải tỏa bớt căng thẳng và mệt mỏi sau những giờ làm việc, học tập áp lực.

Toàn cảnh công viên 36 ha hàng đầu Đông Nam Á thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park

Đặc biệt, vào những dịp cuối tuần, đây sẽ là nơi cư dân quây quần bên nhau để tổ chức những buổi dã ngoại lý thú cho cả gia đình. Đó là khoảng thời gian hiếm có để các thành viên thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Giây phút ý nghĩa cho cả gia đình vào dịp cuối tuần tại Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, Vinhomes Grand Park còn là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc hấp dẫn thu hút đông đảo cư dân và du khách thuộc mọi lứa tuổi. Tiêu biểu như chuỗi sự kiện "Amazing Grand Park" đa dạng các chủ đề khác nhau với khách mời là các ca sĩ nổi tiếng như: Lân Nhã, Quân AP, Vicky Nhung, Hoàng Tôn, Bùi Công Nam... khiến cho nhiều người tới đây không khỏi trầm trồ thích thú.



Ca sĩ Lân nhã xuất hiện trong sự kiện âm nhạc "Lời yêu thương" tại Vinhomes Grand Park

Sự kiện âm nhạc "Bùng cháy đam mê" cùng Vicky Nhung tại Vinhomes Grand Park

"Yêu cuộc đời hơn" tại Vinhomes Grand Park với Quân AP

Đến với sự kiện, các khách mời và cư dân còn được bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Theo thông tin từ Ban quản lý Đại đô thị Vinhomes Grand Park, chuỗi sự kiện cuối tuần sẽ được tổ chức kéo dài đến ngày 20-8-2022, các với nhiều tiết mục thú vị được rất nhiều người mong chờ.

Nơi an cư lý tưởng

Vinhomes Grand Park tọa lạc tại vị trí trung tâm của TP Thủ Đức, được mệnh danh là "thành phố thông minh - công viên". Nơi đây sở hữu hàng trăm tiện ích tiện nghi bậc nhất dành riêng cho cư dân.

Tiện ích tiêu biểu phải kể đến là công viên Grand Park 36 ha, được đưa vào hoạt động từ tháng 2-2020. Với 15 công viên chủ đề như: công viên Ánh sáng, công viên Gym, công viên BBQ, công viên nghệ thuật… cùng bãi cát trải dài, hàng dừa xanh, hồ điều hòa rộng lớn… đây là địa điểm lý tưởng cho cả gia đình thư giãn hằng ngày và là điểm "check in - sống ảo ngàn like" mà giới trẻ TP HCM và khu vực lân cận lui tới mỗi dịp cuối tuần.

Không gian xanh trong lành tại công viên Grand Park 36 ha cho cả gia đình

Ngoài ra, Hệ thống TTTM Vincom Mega Mall, phố thương mại, đại lộ mua sắm cao cấp tại Vinhomes Grand Park là nơi quy tụ đa dạng các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thuộc tất cả các lĩnh vực từ thời trang, mỹ phẩm, nội thất, đồ gia dụng, khu vực vui chơi giải trí… đáp ứng mọi nhu cầu cho cư dân.

Đặc biệt, hệ sinh thái "all in one" của Vingroup tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park còn hội tụ các tiện ích đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế như: bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường học quốc tế Vinschool, giúp cư dân yên tâm tận hưởng cuộc sống ngay trong khu đô thị.

Tháng 11-2021, hệ thống xe buýt điện Vinbus với các tuyến xe nội khu miễn phí cho cư dân và nhiều tuyến xe di chuyển vào trung tâm TP HCM đã chính thức hoạt động. Từ Vinhomes Grand Park, cư dân có thể đi lại dễ dàng và thuận tiện đến mọi nơi bằng phương tiện giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường đang rất được yêu thích này.

Hội tụ các yếu tố về chất lượng quy hoạch hạ tầng đồng bộ và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, Vinhomes Grand Park được đánh giá là "tâm điểm sống" năng động và đẳng cấp bậc nhất TP. Thủ Đức hiện nay.

