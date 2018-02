Tràng An cổ - 'tiểu Vạn lý Trường thành' thứ hai ở Ninh Bình

Ở Tràng An có hai địa danh là Tràng An và Tràng An cổ. Trong đó, Tràng An, nơi thu hút hàng nghìn lượt khách du xuân mỗi ngày, là khu mới được xây dựng bằng cách đắp đập, trữ nước, đào xuyên núi, tạo thành những dòng sông ngầm. Cách đó 2 km là Tràng An cổ, có vẻ đẹp nguyên sơ.

Ảnh: Hanggriibii.

Dù mở cửa đón khách từ lâu, gần đây những hình ảnh về Tràng An được nhiều bạn trẻ mê khám phá chia sẻ rộng rãi và hỏi tìm đường đến. Một trong những điểm hấp dẫn nhất ở đây là con đường quanh co lên núi. Nhìn từ xa, con đường này không khác hình ảnh thu nhỏ của dãy Vạn lý Trường thành nổi tiếng. Ảnh: Leej Gin.

Để leo lên đỉnh núi, du khách sẽ mất 30 phút đến một tiếng, tùy sức khỏe mỗi người. Nơi này không mất phí để leo lên núi như thăm Hang Múa. Ảnh: Hanggriibii.

Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh Tràng An hoang sơ với núi non trùng điệp, làng mạc và những cánh đồng. Ảnh: Thumoon2031.

Du khách đến đây thường thuê thuyền vãn cảnh, giá 45.000 đồng/người. Bến thuyền cách điểm leo núi khoảng 100 m. Thời gian đi thuyền khoảng 2 tiếng, qua một động và một đền.

Ảnh: Quyên Henecia.

Một trong những điểm dừng chân là hang Luồn, nơi còn lưu giữ các ký tự khắc trên đá từ thời vua Đinh. Ảnh: Imnhungblue.

Trên hành trình, du khách sẽ được viếng thăm các di tích lịch sử dưới triều Đinh – Tiền Lê như Giếng Rồng, giếng Giải Oan, nơi lưu giữ những đồng tiền và mảnh gốm cổ... Ảnh: Imnhungblue.

Dip lễ, Tết vừa qua, khu Tràng An cổ đón lượng lớn du khách, bãi xe nhỏ ở đây rơi vào quá tải. Phí gửi xe là 10.000 đồng/chiếc.

Lộ trình gợi ý để du xuân Ninh Bình ghé Tràng An cổ: Tràng An, thêm 2 km đến Tràng An cổ, đi 500 m đến Tuyệt tình cốc, tiếp 4-5 km đến Bái Đính. Ảnh: Nguyễn Thu.