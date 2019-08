All day Coffee: Nằm ở vị trí đắc địa của thủ đô, All Day Coffee với nhiều góc chụp “Tây” luôn trong top quán cà phê được check-in nhiều nhất. Tại đây, nguồn hạt cà phê được lựa chọn kỹ lưỡng và trực tiếp rang hàng ngày để luôn tươi mới. Ảnh: All day coffee.