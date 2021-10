Khách hàng sở hữu kỳ nghỉ ALMA lên lịch đón tuần nghỉ cuối năm

Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, từ giai đoạn 2 (16.10-15.11.2021), tỉnh này mở rộng việc tổ chức hoạt động đón khách du lịch trong nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.



Điều này có nghĩa ngay khi ALMA Resort đáp ứng đủ các tiêu chí an toàn do tỉnh Khánh Hòa đưa ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và dịch vụ để đón khách trở lại, khách hàng Sở hữu kỳ nghỉ ALMA có thể sử dụng kỳ nghỉ của mình sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch bệnh. Ngoài những yêu cầu về Thẻ xanh, Thẻ vàng Covid cùng các tiêu chí phòng dịch khác, du khách nói chung những như khách hàng mô hình kể trên nói riêng nên chuẩn bị sẵn các vấn đề sau để có được chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn và an toàn.

Chuẩn bị cho "du lịch khép kín"

Bên cạnh "vùng xanh", "hộ chiếu du lịch" hay "thẻ xanh covid" thì cụm từ "du lịch khép kín" hay "bong bóng du lịch" đang dần trở nên phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Cụ thể là khách du lịch sẽ di chuyển như trong một "bong bóng vô hình" để đảm bảo ngăn cách với các nguồn lây bệnh không xác định. Ví dụ du khách sẽ có những điểm đến và đi cố định, kể cả hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống… đều được xác định từ trước. Toàn bộ nhân viên tiếp xúc với du khách đều phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, có kết quả xét nghiệm âm tính và tuân thủ 5K.

Biệt thự tại ALMA resort có bể bơi hoặc bể sục riêng, biệt lập cho khách lưu trú

Đây là hình thức được áp dụng tại nhiều điểm du lịch trên thế giới và nhiều tỉnh thành tại Việt Nam cũng đang xem xét áp dụng. Mô hình du lịch đặc biệt phù hợp với những khu nghỉ dưỡng mà ngay trong khuôn viên đã có sẵn mọi tiện ích giải trí, sinh hoạt như nhà hàng, nơi mua sắm, khu vui chơi, bãi tắm riêng hay các biệt thự với bể bơi riêng biệt lập như ALMA Resort.



Lựa chọn thời gian đi nghỉ hợp lý

Hiện tại vẫn chưa thể xác định được nhu cầu đi nghỉ của du khách sau khi các địa điểm du lịch, resort, khách sạn được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, không thể loại bỏ khả năng sau thời gian dài giãn cách xã hội, người dân sẵn sàng đi du lịch, và lựa chọn hàng đầu có thể là các khu nghỉ dưỡng cao cấp do khả năng đảm bảo yêu cầu phòng dịch cao.

Cần chủ động tìm hiểu thông tin để lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình

Du khách nếu muốn đi nghỉ cần lên kế hoạch sớm và chuẩn bị trước để nhanh chóng đặt vé máy bay cũng như phòng nghỉ, tránh tình trạng hết phòng sớm. Khách hàng Sở hữu kỳ nghỉ ALMA cũng cần theo dõi thông báo để biết thời điểm ALMA Resort mở cửa trở lại để sử dụng tuần nghỉ sẵn có của mình. Lựa chọn trùng vào các kỳ nghỉ hay ngày lễ đặc biệt là xu hướng thông thường, nhưng trong giai đoạn này du khách nếu chọn thời gian ít người đi nghỉ sẽ là lựa chọn không tồi.



Kiểm tra với điểm lưu trú về các loại chứng minh cần thiết

Tuỳ vào tình hình ở mỗi tỉnh thành, du khách ngoại tỉnh có thể được yêu cầu xuất trình các giấy tờ khác nhau như chứng minh điểm xuất phát, chứng nhận tiêm vắc-xin, kết quả xét nghiệm… Tương tự, các khách sạn, resort cũng có thể yêu cầu một số giấy tờ để có thể xác nhận đặt phòng. Vậy nên hãy chủ động liên hệ trực tiếp tới điểm lưu trú dự định nghỉ để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể về các yêu cầu để có một chuyến đi suôn sẻ và trọn vẹn.

Du lịch trong trạng thái "bình thường mới" sẽ có nhiều thay đổi so với trước kia. Tuy nhiên, không vì vậy mà du khách nên quá mức lo lắng và sợ hãi, mà thay vào đó nên chủ động tìm hiểu thông tin và chuẩn bị kĩ càng để thích nghi và quay trở lại với nhịp sống.

