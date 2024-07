Du lịch Long Hải “ghi điểm” với du khách nhờ diện mạo mới

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu giữ nhịp tăng trưởng ấn tượng

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành thương mại đạt nhiều hiệu quả tích cực nhờ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức đa dạng, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần hồi phục và phát triển kinh tế cho ngành du lịch.

Cũng theo báo cáo 6 tháng 2024, ngành du lịch tỉnh đạt 52.17% kế hoạch năm với doanh thu dịch vụ lưu trú ước tính đạt hơn 3.335 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành 6 ước đạt 174,3 tỷ đồng, tăng 39,92% so với cùng kỳ năm trước và lượng khách lưu trú ước tính tăng gần 15%.

Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm khởi sắc nhờ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn, thu hút du khách (Ảnh: Charm Group)

Sở Du lịch tỉnh nhận định đạt được những kết quả trên là nhờ các giải pháp thu hút du khách được triển khai toàn diện như thay đổi cảnh quan, các dịch vụ mới được bổ sung liên tục. Các huyện ra mắt nhiều loại hình du lịch đêm và ưu tiên các chương trình du lịch ngắn ngày.



Một trong những điểm được đánh giá cao trong thời gian qua là khu vực huyện Long Điền. Ông Hồ Ngọc Giao, Giám đốc Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Long Điền chia sẻ, 6 tháng đầu năm huyện Long Điền đã thay đổi toàn diện bộ mặt cảnh quan, nhất là các khu vực công cộng như bãi tắm Long Hải, Dinh Cô, Mộ Cô hay phố đi bộ Long Hải… thu hút đông đảo du khách tham dự.

Đặc biệt dự án Charm Resort Long Hải chuẩn bị bàn giao và đi vào vận hành sẽ trở thành nơi lưu trú cao cấp mới dành cho du khách khi đến du lịch tại Long Hải.

Charm Resort Long Hải - Điểm đến 5 sao được chờ đón

Sức hút nổi bật kiến tạo nên một resort chuẩn 5 sao đầu tiên tại Long Hải chính là không gian sống xanh nhờ vị trí đắc địa "tựa sơn hướng thuỷ" mà Charm Resort Long Hải có được. Dự án sở hữu hơn 300m đường bờ biển, tựa lưng vào núi Minh Đạm - lá phổi xanh của khu vực, mang đến một không gian sống nghỉ dưỡng hòa mình vào thiên nhiên.

Charm Resort Long Hải mang đến các dòng căn hộ nghỉ dưỡng, shophouse và biệt thự biển cao cấp. (Ảnh phối cảnh: Charm Resort Long Hải)

Cùng với đó là gần 30 tiện ích đa dạng từ ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm và chăm sóc sức khỏe được chủ đầu tư phát triển bên trong khu nghỉ dưỡng nhằm phục vụ riêng cho du khách khi lựa chọn Charm Resort Long Hải là điểm dừng chân. Ngoài ra, với vị trí liền kề phố đi bộ Long Hải sẽ góp phần tạo nên khu giải trí liên hoàn với các hoạt động giải trí đêm do địa phương phát triển mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm trọn vẹn dành cho du khách.

Charm Resort Long Hải đang dần hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào Quý 1/2025 (Ảnh: Charm Resort)

Hiện tại, Charm Resort Long Hải đang dần hoàn thiện những khâu cuối cùng, dự kiến bàn giao vào quý I/2025. Khi đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng sẽ do Vienna House by Wyndham quản lý và vận hành. Đây là một trong những thương hiệu hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn, chính vì vậy những tiêu chuẩn cao cấp mang chuẩn quốc tế sẽ được Vienna House by Wyndham áp dụng tại Charm Resort Long Hải, mang đến khách hàng những trải nghiệm cao cấp chuẩn 5 sao chưa từng có giữa lòng Long Hải.

"Với rất nhiều tâm huyết để phát triển Charm Resort Long Hải, chúng tôi vinh dự khi Charm Resort Long Hải sắp đến ngày bàn giao, trở thành biểu tượng giữa lòng Long Hải và nơi sở hữu các dịch vụ du lịch lưu trú cao cấp hàng đầu khu vực, sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến du lịch tại Long Hải. Kết hợp với nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch, đây sẽ là "đòn bẩy" để du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.