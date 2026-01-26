Đón sóng kiều hối cuối năm: ROX Living Diễn Châu ghi điểm tuyệt đối nhờ pháp lý chuẩn

Dự án trở thành "bến đỗ" an toàn cho dòng tiền tích sản cuối năm.

ROX Living Diễn Châu trao sổ đợt mới cho cư dân

"Thỏi nam châm" hút nguồn kiều hối

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Nghệ An luôn nằm trong Top đầu cả nước về thu hút kiều hối, với ước tính hàng trăm triệu USD đổ về mỗi năm, đặc biệt tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán. Khác với các kênh đầu tư rủi ro như vàng hay chứng khoán, dòng tiền này có xu hướng "trú ẩn" vào bất động sản - kênh đầu tư vốn được người dân miền Trung xem là "ăn chắc mặc bền".

Tuy nhiên, khẩu vị của dòng tiền kiều hối năm nay đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì chạy theo các cơn sốt đất ảo hay các dự án hình thành trong tương lai, nhà đầu tư ưu tiên tuyệt đối các sản phẩm "mắt thấy, tay sờ, sổ cầm tay". Trong đó, pháp lý trở thành yếu tố sống còn quyết định tính thanh khoản của dự án nên cũng là tác nhân chi phối quyết định đầu tư.

Nhìn trên tổng thể Diễn Châu đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới thu hút sự chú ý của dòng kiều hối với sự hiện diện của các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP Nghệ An, KCN Thọ Lộc... thu hút hàng vạn chuyên gia và người lao động.

Sự phát triển nóng của công nghiệp kéo theo nhu cầu khổng lồ về dịch vụ thương mại, lưu trú và giải trí. Trong khi đó, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.

Giới chuyên gia tài chính đánh giá, với mặt bằng giá còn khá hấp dẫn so với các đô thị công nghiệp tương đương tại miền Bắc (như Bắc Ninh), dư địa tăng trưởng của bất động sản Diễn Châu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, khi hạ tầng cao tốc Bắc - Nam đã thông tuyến, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An, làn sóng nhà đầu tư phía Bắc đổ về đây săn quỹ đất sạch là điều tất yếu.

Giải mã sức hút của ROX Living Diễn Châu

ROX Living Diễn Châu sở hữu vị trí chiến lược tại vùng lõi phát triển của Bắc Trung bộ với quy hoạch bài bản, tích hợp lợi thế "kép": Vừa là chốn an cư đẳng cấp với tiện ích đồng bộ, vừa là mặt bằng kinh doanh đắc lợi nhờ vị trí giao thương huyết mạch.

Đây cũng là một trong số ít dự án tại khu vực đã hoàn thiện hạ tầng 100%. Hệ thống điện âm, đường nhựa, cây xanh và các tiện ích cảnh quan đã hiện hữu, tạo nên diện mạo của một khu đô thị kiểu mẫu sầm uất ngay tại trung tâm "thủ phủ công nghiệp" Diễn Châu.

Ngay đầu tháng 1-2026, dự án tiến hành bàn giao Sổ hồng đợt mới cho khách hàng. Sự kiện đã tạo nên hiệu ứng tích cực trên thị trường. Việc ROX Living Diễn Châu liên tiếp bàn giao sổ hồng cho cư dân không chỉ là sự cam kết về tiến độ, mà còn là bảo chứng uy tín của đơn vị phát triển ROX Living.

Khách hàng dự án ROX Living Diễn Châu phấn khởi khi cầm sổ đỏ trên tay

Cầm trên tay cuốn sổ đỏ mới cứng, anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà đầu tư tại ROX Living Diễn Châu chia sẻ: "Với người dân chúng tôi, cầm được tấm sổ hồng trên tay mới là chắc ăn. Hiện nay, mua đất mà pháp lý không rõ ràng thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, quá nhiều rủi ro. Việc dự án ra sổ đúng hẹn khiến tôi rất an tâm để tiếp tục giới thiệu cho người thân ở nước ngoài về đầu tư dịp Tết này".

Tổng hòa các yếu tố: dòng kiều hối đang đổ về, vị trí sinh lời tiềm năng khi nằm ở thủ phủ công nghiệp Bắc Trung bộ đến uy tín, năng lực của đơn vị phát triển (hạ tầng hoàn thiện, sổ hồng trao tay), ROX Living Diễn Châu được ví là hội đủ ba yếu tố "thiên thời, địa lời, nhân hòa" trong mắt nhà đầu tư.

Giới quan sát nhận định, đây là thời điểm "vàng" để dự án bứt phá, khi vừa thỏa mãn cơn khát nguồn cung sạch, vừa đúng điểm rơi của dòng tiền nhàn rỗi trong dân.