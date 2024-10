Doanh nghiệp Việt tiên phong thúc đẩy sản xuất xanh

Chuyển đổi kép (chuyển đổi số kết hợp chuyển đổi xanh) đang là xu hướng chung của toàn cầu mà Việt Nam không thể đứng ngoài. Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam vào cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, chuyển đổi xanh cùng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam để phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh để đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Đầu tư công nghệ tối tân và thực hiện chuyển đổi số triệt để đang giúp nhiều doanh nghiệp thu "quả ngọt" trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện cam kết, đáp ứng yêu cầu của thời đại, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ xanh và số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả là gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, giảm lượng phát thải, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng doanh thu. Như Tân Hiệp Phát đã áp dụng blockchain theo dõi quá trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm góp phần đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.







Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic tại nhà máy Tân Hiệp Phát được coi là phát minh trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, đồ uống.

Mục tiêu chuyển đổi kép đang được các doanh nghiệp đưa vào chiến lược bắt buộc để phát triển. Tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp như Tân Hiệp Phát đã thực hiện việc chuyển đổi này từ cách đây gần 2 thập kỷ trước qua việc đầu tư hàng chục hệ thống dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic của tập đoàn GEA Procomac (Đức) và đã đem lại thành quả đáng tự hào.



Với công suất cho 48.000 chai sản phẩm/giờ, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic là sự kết hợp tối ưu giữa 5 yếu tố vô trùng (chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng, và môi trường chiết vô trùng), đảm bảo yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm. Trong đó khả năng chiết lạnh vô trùng giúp sản phẩm không mất đi các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe bởi tác động của nhiệt độ cao, đồng thời giữ được hương vị tự nhiên nhất mà không cần sử dụng chất bảo quản.





Cận cảnh khâu chiết rót, đóng nắp sản phẩm thức uống giải khát tốt cho sức khỏe trên dây chuyền công nghệ Aseptic tại nhà máy Tân Hiệp Phát.

Không chỉ tối ưu chất lượng sản phẩm và góp phần tạo ra ngành hàng nước giải khát có lợi cho sức khỏe, đáp ứng những tiêu chí khắt khe của người tiêu dùng hiện đại, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic còn giúp Tân Hiệp Phát giảm sử dụng hàng chục ngàn tấn nguyên liệu nhựa thô mỗi năm, giảm tiêu thụ năng lượng trong sản xuất, giảm khí thải và xử lý chất thải ở cuối quá trình vòng đời sản phẩm, từ đó tối ưu và tiết kiệm nguồn tài nguyên trong chuỗi cung ứng.



Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic không chỉ giúp Tân Hiệp Phát khai phá ra ngành hàng nước giải khát có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe mà còn thúc đẩy doanh nghiệp này tiên phong chuyển đổi kép từ hàng chục năm trước.

"Không chỉ nỗ lực phát triển các sản phẩm thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe để phục vụ người tiêu dùng, phụng sự xã hội tốt hơn, chúng tôi còn triệt để thực hiện "xanh hóa" hoạt động sản xuất từ gần 2 thập kỷ trước nhờ áp dụng công nghệ cao để góp phần thực thi ESG gồm sản xuất sản phẩm xanh, hướng tới tiêu dùng bền vững và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn", ông Nguyễn Văn Tư, Giám đốc khối sản xuất của Tân Hiệp Phát cho biết.

Thực hiện chuyển đổi kép để cam kết một tương lai "xanh" với các sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để tiến ra sân chơi toàn cầu được nhiều doanh nghiệp Việt nghiêm túc thực hiện. Trong hình là các sản phẩm của Tân Hiệp Phát đang được lưu kho để chờ xuất khẩu.

Với việc đầu tư công nghệ, triệt để thực hiện số hóa và xanh hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh qua chuỗi hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, Tân Hiệp Phát đã tạo nên các thức uống giải khát tốt cho sức khỏe mang tính biểu tượng của ngành hàng như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ được hàng triệu người tiêu dùng yêu thích và sử dụng mỗi ngày và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc…

"Với tầm nhìn trăm năm, Tân Hiệp Phát nuôi dưỡng khát vọng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu châu Á trong lĩnh vực thức uống và thực phẩm. Do đó, việc tự cải tiến, nâng cấp và so sánh với những chuẩn toàn cầu là yêu cầu bắt buộc mà chúng tôi thực hiện hàng năm. Trong đó, chuyển đổi kép, sản xuất xanh là mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện để góp phần thực thi ESG, tiến tới Net Zero, giúp doanh nghiệp tiến sâu vào sân chơi toàn cầu", Ông Nguyễn Văn Tư, Giám đốc khối sản xuất của Tân Hiệp Phát chia sẻ.