Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2023

Dấu ấn 2022

Dù năm 2022 là năm phục hồi kinh tế sau đại dịch nhưng Công ty yến sào Khánh Hòa (Công ty) đã ghi nhiều dấu ấn khi doanh thu tăng hơn 20% so với năm 2021, vượt 13% so với kế hoạch giao đầu năm. Kết quả này là "quả ngọt" cho những nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa trong năm qua.

Đáp lại những nỗ lực đó, Công ty vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín như: lần thứ 3 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia giai đoạn 2022-2024 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trao tặng; Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng; chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Sự thành công không chỉ ở công ty tổng, mà các công ty trực thuộc cũng ghi dấu ấn trong rất nhiều hạng mục. Đặc biệt, Công ty vô cùng vinh dự khi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sanvinest Khánh Hòa và Huân chương Lao động Hạng Ba cho Sanest Khánh Hòa, Cờ thi đua của Chính phủ cho Chi nhánh tại TP HCM và nhiều cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Đại diện Công ty khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng 25 đơn vị trực thuộc công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Đồng thời, Công ty đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các đơn vị trực thuộc, công ty TNHH MTV và các công ty cổ phần thành viên. Với tâm thế và quyết tâm cao, Công ty Yến sào Khánh Hòa nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh; quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Đại diện Công ty giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Khẳng định thương hiệu, chinh phục thị trường quốc tế "khó tính"

Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, đầu năm nay, Công ty đã thực hiện xuất khẩu một số đơn hàng lớn sang các thị trường Úc, Đài Loan (Trung Quốc), Canada. Đằng sau thành công của các đơn hàng xuất khẩu quốc tế trị giá hàng triệu USD là sự kết hợp giữa nắm bắt cơ hội tăng trưởng và khẳng định uy tín trong kinh doanh. Các yếu tố đó đã giúp Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường quốc tế, vươn ra toàn cầu.

Trong toàn bộ quá trình hoạt động, công ty đề cao các yếu tố đổi mới công nghệ, chất lượng vượt trội và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty đầu tư dây chuyền máy móc, công nghệ, trang thiết bị sản xuất hiện đại theo các tiêu chuẩn quốc tế, như: tiêu chuẩn ISO và HACCP, 5S và các tiêu chuẩn FDA, FSMA Hoa Kỳ, tiêu chuẩn Halal của các quốc gia Hồi giáo, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu BRC.

Mục tiêu năm 2023 của Công ty Yến sào Khánh Hòa là đẩy mạnh xuất khẩu yến đảo thiên nhiên tinh chế, các dòng sản phẩm Sanest sang các thị trường "khó tính", đặc biệt là Mỹ tại 16 siêu thị trong hệ thống Thuận Phát Supermarket ở các thành phố lớn của các bang California, Texas; xúc tiến, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sản phẩm yến sào nguyên chất Sanvinest vào thị trường Trung Quốc; phát triển hệ thống tiêu thụ nhà phân phối trên toàn quốc. Đây là mục tiêu được lãnh đạo Công ty đề ra trong Hội nghị Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2023 dự báo có nhiều khó khăn, biến động nhưng Công ty Yến sào Khánh Hòa kỳ vọng tiếp tục phát triển ổn định và bứt phá. Kỳ vọng đó sẽ thành hiện thực và phụ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn Công ty, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.