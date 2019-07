Vinhomes Grand Park - Không gian sống lý tưởng của công dân toàn cầu

Mô hình đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế



Thành phố thông minh - công viên Vinhomes Grand Park được xây dựng tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9 - gần kề khu Công nghệ cao II, nơi tập trung nhiều tập đoàn đa quốc gia. Ngay khi vừa ra mắt, dự án này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người nước ngoài, giới Việt kiều và các gia đình hiện đại đang sinh sống tại TP HCM.

Với định hướng mở ra một không gian sống đẳng cấp quốc tế, Vinhomes đã đầu tư xây dựng dự án với rất nhiều tiện ích độc đáo, phục vụ trọn vẹn nhu cầu cao của cư dân toàn cầu năng động, hiện đại.

Vinhomes Grand Park mở ra không gian sống

Trong đó, điều mới mẻ thú vị nhất là tất cả các tiện ích trong đại đô thị được Vinhomes quản lý, vận hành theo mô hình đô thị thông minh đang rất thành công trên thế giới như Singapore, Songdo của Hàn Quốc, Fujisawa của Nhật Bản hay San Diego của Mỹ…



Để làm được điều này, chủ đầu tư ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) vào vận hành quản lý tập trung, mang lại phong cách sống độc đáo chưa từng có. Nhờ đó mà cư dân Vinhomes Grand Park được đảm bảo an ninh cao hơn chuẩn thông thường với hệ thống camera an ninh đa lớp tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện khuôn mặt, phát hiện các đối tượng trong danh sách đen, tự động phát hiện sự cố và chủ động báo về trung tâm để có thể hỗ trợ kịp thời. Các công dân cũng được bảo vệ quyền riêng tư và an toàn nhờ thang máy với hệ thống phân tầng thông minh tích hợp công nghệ Face ID; được thông báo chi tiết về độ ẩm nhiệt độ, chất lượng không khí mỗi ngày…

Đó chỉ là một số trong vô số những tính năng thông minh hấp dẫn được triển khai tại đại đô thị vì theo chủ đầu tư, còn có rất nhiều tính năng rất "wow" khác nhằm mang đến một phong cách sống thông minh thời thượng, phục vụ đời sống của cư dân ở chuẩn cao nhất, hiện đại nhất. Đây là điều không thể có ở các dự án thông thường.

Ngoài ra, khi sinh sống tại đây, cư dân có thể tối ưu hóa quỹ thời gian bận rộn trong ngày nhờ hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, "all in one" theo chuẩn Vinhomes như trường học liên cấp Vinschool, TTTM Vincom, khu mua sắm, shophouse sầm uất… Ngay cả việc "đi bộ đến công ty" cũng có thể thực hiện được vì trong đại đô thị có tòa cao ốc văn phòng 45 tầng. Tòa văn phòng này nằm ngay bên cạnh The Rainbow, phân khu ra mắt đầu tiên của Vinhomes Grand Park.

Không gian sống đa trải nghiệm với 15 công viên chủ đề tại đại công viên 36 ha

Yếu tố nổi bật khác của "thành phố thông minh - công viên" Vinhomes Grand Park nhằm phục vụ cho cộng đồng cư dân toàn cầu còn là đại công viên phức hợp ven sông rộng đến 36 ha. Bên trong đại công viên này có đến 15 công viên chủ đề đa dạng, mang đến không gian xanh và môi trường sống trong lành, đồng thời mở ra một cuộc sống outdoor lý tưởng, sôi động mỗi ngày.

Đại công viên 36 ha với 15 công viên chủ đề

Ở đó, cư dân sẽ có cơ hội trải nghiệm môn thể thao đẳng cấp tại công viên golf mini, rèn luyện sức khỏe tại công viên Gym với hàng trăm máy tập, tổ chức tiệc nướng cùng gia đình và bè bạn tại công viên BBQ bên bãi cát trắng trải dài… Mỗi buổi tối, các gia đình có thể tản bộ thảnh thơi chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh huyền ảo tại công viên ánh sáng nghệ thuật với hàng loạt siêu cây ánh sáng độc đáo cùng công viên đèn lồng lung linh huyền ảo lãng mạn.



Hội tụ những giá trị ưu việt có thể đáp ứng được mọi nhu cầu và lối sống của công dân toàn cầu, Vinhomes Grand Park trở thành hình mẫu lý tưởng cho xu hướng phát triển những không gian sống đẳng cấp quốc tế tại TP HCM.

Phân khu The Rainbow được ra mắt trước tiên The Rainbow là phân khu được ra mắt trước tiên tại Vinhomes Grand Park, cung cấp dòng căn hộ Sapphire có thiết kế hiện đại dành cho giới trẻ năng động. The Rainbow sở hữu vị trí đắc địa tại dự án khi tọa lạc ngay khu vực cửa ngõ, kế cận tuyến đường huyết mạch Nguyễn Xiển. Riêng ở The Rainbow, cư dân được trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu từ công viên cầu vồng. Đặc biệt, The Rainbow có vị trí đắc địa, thuận tiện khi nằm gần kề tòa nhà văn phòng 45 tầng của đại đô thị.