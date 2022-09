Tổng công ty Điện lực miền Trung tập trung toàn lực, khẩn trương ứng phó bão Noru





Theo đó, EVNCPC khẩn trương kích hoạt phương án phòng chống bão tại tất cả các đơn vị dự báo bị ảnh hưởng do bão Noru; chuẩn bị vật tư dự phòng; tổ chức chằng chống nhà làm việc, nhà kho, bảo quản vật tư ngoài trời. Trong các ngày qua, Tổng công ty đã huy động tổng lực với các đơn vị ra quân cùng với chính quyền địa phương chặt tỉa cây để bảo vệ hành lang tuyến, giảm thiểu sự cố khi bão đổ bộ. Ban Tổng giám đốc EVNCPC tổ chức rà soát công tác chuẩn bị, kiểm tra thực địa công tác ứng phó bão tại các địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị phòng chống bão Noru.

Ông Ngô Tấn Cư –Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, đến sáng nay 26-9, các đơn vị thuộc EVNCPC đã thành lập 28 đội xung kích với 809 người, 101 phương tiện, 688 trang bị an toàn, dụng cụ thi công, 187 cột sắt lắp ghép để sẵn sàng triển khai khai lực lượng khi được Tổng công ty huy động. Các đơn vị đã triển khai các phương án phòng chống bão theo phương châm "4 tại chỗ", các chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương.

EVNCPC cũng đề nghị các đơn vị viễn thông cung cấp các kênh dự phòng để điều hành hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin được thông suốt trong quá trình điều hành trước, trong và sau bão; đặc biệt là bảo đảm nguồn điện dự phòng phục vụ điều hành phòng chống bão của Ban chỉ đạo tiền phương đặt thành phố Đà Nẵng.

EVNCPC và các đơn vị dành toàn thời gian cho phòng, chống bão; hoãn, hủy các cuộc họp, các hoạt động không cần thiết; tạm dừng tất cả các công tác không cần thiết trên lưới điện. Nguy cơ thiệt hại, ảnh hưởng do bão là rất lớn, các đơn vị tập trung cao độ, rà soát kỹ, đánh giá khả năng ngập lụt ở các nhà máy điện, trạm điện để có phương án khắc phục và xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra.

Về lưới điện 110kV, do đây là cơn bão lớn ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, EVNCPC sẵn sàng lực lượng, tái lập ca trực cho TBA 110kV không người trực chuẩn bị sẵn sàng xử lý trong các tình huống.

Ngay sau khi bão tan, EVNCPC sẽ triển khai ngay công tác kiểm tra hiện trường lưới điện tại tất cả các địa bàn có ảnh hưởng, tổ chức khắc phục nhanh sự cố lưới điện để sớm khôi phục cấp điện phục vụ khách hàng. Trong suốt quá trình thực hiện phương án ứng phó bão Noru, công tác an toàn được EVNCPC và các đơn vị đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn điện cho nhân dân và an toàn lao động cho công nhân điện lực tham gia phòng chống bão.