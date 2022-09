EVNCPC: Sẵn sàng kích hoạt phương án ứng phó mùa mưa bão

Tình hình mưa bão từ đầu năm đến nay

Từ tháng 6 đến cuối tháng 8-2022, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 1 Chaba và áp thấp nhiệt đới đều không đổ bộ vào đất liền nước ta. Cơn bão số 2 (Mulan) là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền nước ta trong năm 2022; Bão số 3 (Ma-on) làm mưa lớn kèm theo gió giật mạnh tại tỉnh Quảng Ninh đã làm một số cây cối bên đường bị bật gốc, hệ thống điện lưới đã bị mất cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Móng Cái khoảng hơn ba giờ đồng hồ.

Theo dự báo, từ nay đến tháng 2-2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 3-5 cơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022 và từ tháng 10-11.2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập.

Sẵn sàng các phương án ứng phó

Trước dự báo diễn biến hết sức phức tạp của mưa bão, sau khi nhận được các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, EVNCPC đã triển khai kích hoạt chuẩn bị phương án phòng cống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) chuẩn bị mùa mưa bão 2022 bằng công điện số 80/CĐ-EVNCPC ngày 14-9-2022. Theo đó, EVNCPC đã yêu cầu các đơn vị thành viên kiểm tra, rà soát lại phương án PCTT&TKCN theo phương châm bốn tại chỗ, cập nhật bổ sung, điều chỉnh sát với thực tế vận hành, diễn biến của từng đơn vị để có phương án PCTT&TKCN hiệu quả nhất, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mưa bão xảy ra. Cụ thể, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phát quang, chặt tỉa cây ngoài hành lang có khả năng ngã đổ gây sự cố trước mùa mưa bão; kiểm tra hạ tầng hệ thống viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ SXKD khi có ảnh hưởng của thiên tai; khẩn trương hoàn thành xử lý các tồn tại, các vị trí khắc phục tạm sau bão lụt các năm trước, đặc biệt quan tâm và đã hoàn thành xử lý 02 vị trí xung yếu sạt lở trên đường dây 110kV (tại VT 31 XT 174 đường dây 110kV Phước Sơn – Đăk Mi 4B và VT 18 đường dây 110kV mạch kép Vĩnh Sơn – Vĩnh Sơn 5); các công ty điện lực (CTĐL) thống kê các vị trí xung yếu, tổ chức tăng cường theo dõi trong mùa mưa bão; thống kê vật tư thiết bị dự phòng, các cột sắt lắp ghép tạm đang có để khi cần điều động khẩn cấp; rà soát và có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đầu tư xây dựng đang triển khai thi công; chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, hậu cần của đội xung kích PCTT đảm bảo phù hợp.

Diễn tập thi công dựng nhanh cột sắt lắp ghép tạm lưới điện trung thế

Trước đó, EVNCPC và các đơn vị thành viên đều đã rà soát, củng cố lại ban chỉ huy, đội xung kích PCTT&TKCN. EVNCPC đã hoàn thành kiểm tra và kiểm soát việc khắc phục các tồn tại sau kiểm tra để chuẩn bị tốt công tác PCTT trước mùa mưa bão; xây dựng kịch bản, hoàn thành diễn tập PCTT&TKCN năm 2022.

Ngoài ra, để kịp thời khắc phục nhanh sự cố và huy động hỗ trợ các đơn vị trong EVNCPC khi cần thiết, EVNCPC đã yêu cầu các CTĐL, Công ty Dịch vụ, Công ty Thí nghiệm điện thành lập từ 1 đến 2 đội xung kích ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả sau mưa bão, mỗi đội có đầy đủ về nhân sự, trang bị xe chuyên dụng, công cụ, dụng cụ, cột sắt lắp ghép tạm, hậu cần, sẵn sàng. Đến nay, EVNCPC đã thành lập 28 đội xung kích tại các đơn vị, với 764 người, 98 phương tiện, 668 trang bị an toàn, dụng cụ thi công; 159 cột sắt lắp ghép tạm để sẵn sàng huy động khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Các CTĐL cũng đã liên hệ với các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn để chuẩn bị lao động, phương tiện chuyên dùng để xem xét huy động trong các trường hợp cần thiết. Khi xảy ra thiên tai, các CTĐL chủ động huy động các lực lượng xung kích trong nội bộ công ty và trên địa bàn quản lý khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện.

EVNCPC yêu cầu các nhà máy thủy điện trực thuộc tuân thủ vận hành theo các quy trình vận hành liên hồ/đơn hồ, tuyệt đối tuân thủ lệnh điều tiết của các cấp chính quyền. Chủ động, thường xuyên liên lạc với BCH PCTT&TKCN địa phương để kịp thời nắm bắt, trao đổi thông tin. Thực hiện tuyên truyền, thông báo cho địa phương, nhân dân nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình đập và vùng hạ du.

Các CTĐL thường xuyên phối hợp với Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (hotline 19001909) tiếp nhận và kịp thời xử lý, giải đáp các thông báo của khách hàng. Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng phối hợp xử lý, khắc phục các bất thường và sự cố lưới điện do thiên tai khi có đề nghị từ các CTĐL trên địa bàn.

Trước dự báo mưa lũ ở miền Trung các tháng cuối năm 2022 có nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố về điện trong mùa mưa bão, EVNCPC mong muốn các hộ gia đình và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm về an toàn điện, quan tâm bảo đảm an toàn đường dây, hệ thống điện của gia đình, sử dụng các loại dây, thiết bị điện đạt tiêu chuẩn. Khi phát hiện đường dây điện bị đứt, rơi xuống đất hoặc cây cối ngã đổ vào đường dây, trạm điện thì không được đến gần và tìm cách báo hiệu, ngăn chặn, không cho người, phương tiện qua lại khu vực có sự cố; đồng thời gọi ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNCPC 19001909 để kịp thời xử lý, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.