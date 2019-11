Tổ chức tài chính vi mô CEP trao giải thưởng chương trình “Tiết kiệm vì cộng đồng – Trúng lộc may mắn”

Theo đó, chương trình "Tiết kiệm vì cộng đồng - Trúng lộc may mắn" được CEP triển khai dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ ngày 1/6 đến 30/9/2019 với 4 đợt quay thưởng: đợt 1 từ ngày 1/6 đến 14/7/2019, đợt 2 từ ngày 15/7 đến 29/8/2019, đợt 3 từ ngày 30/8 đến 30/9/2019 và đợt 4 quay giải đặc biệt dành cho tất cả khách hàng có mã dự thưởng đủ điều kiện quay thưởng theo thể lệ chương trình từ ngày 1/6 đến 30/9/2019. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1.600 quà tặng trực tiếp là nón bảo hiểm CEP, 15 giải ba mỗi giải 1 chỉ vàng SJC 999.9, 09 giải nhì mỗi giải 02 chỉ vàng SJC 999.9, 03 giải nhất mỗi giải 03 chỉ vàng SJC 999.9 và 01 giải đặc biệt là 01 xe máy Honda Vision. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 336 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ chức tài chính vi mô CEP trao giải cho khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ chức tài chính vi mô CEP chúc mừng các khách hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình và cám ơn các khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ và gắn bó với CEP trong suốt thời gian qua. Sau 3 tháng triển khai chương trình khuyến mại "Tiết kiệm vì cộng đồng – Trúng lộc may mắn" CEP đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của 968 khách hàng với tổng số tiền gửi tiết kiệm gần 102 tỷ đồng. Khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại CEP, ngoài việc được tham gia chương trình quay số trúng thưởng còn góp phần gia tăng nguồn vốn để CEP hỗ trợ nhiều hơn cho công nhân lao động nghèo được tiếp cận với nguồn vốn có lãi suất ưu đãi, giúp họ cải thiện an sinh, nâng cao đời sống…



Với sứ mệnh làm việc vì công nhân, lao động nghèo và thu nhập thấp nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính, phi tài chính một cách thiết thực và hiệu quả, Tổ chức tài chính vi mô CEP luôn không ngừng nỗ lực cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và giữ vững là tổ chức tài chính vi mô hàng đầu Việt Nam.