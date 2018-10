Thận trọng khi mua cửa cuốn

Rước lo âu vì cửa rẻ tiền

Khi xây trụ sở mới ở Tân Bình, để giảm bớt chi phí, công ty M.B. đã chọn mua bộ cửa cuốn khe thoáng có giá tương đối rẻ, theo tư vấn của đơn vị bán hàng, bộ cửa này có xuất xứ Đài Loan, công nghệ Châu Âu nên dù rẻ hơn nhưng chất lượng không khác gì với cửa cuốn thương hiệu lớn. Chỉ trong 2 tháng đầu sử dụng, bộ cửa này đã hư đến 5 lần, lúc thì kẹt cáp, gãy trục, lúc thì cháy motor, cho đến một hôm, thình lình cả bộ nan cửa rơi xuống do đứt cáp làm hư hại chiếc xe hơi đang đậu bên dưới nhưng may mắn không có ai đứng ngay tại đó. Đơn vị bán hàng sau khi qua sửa cho biết, vì cửa quá cao và rộng nên motor và cáp không thể chịu nổi sức nặng của nan cửa, do vậy, dù lần này họ thay toàn bộ hệ thống cáp, motor… thì cũng không biết sau bao nhiêu ngày lại có sự cố tương tự. Giải pháp đơn vị này đưa ra là họ sẽ thu hồi sản phẩm và đề nghị công ty M.B. mua loại cửa cao cấp hơn, đồng nghĩa với chi phí bỏ ra đội lên cũng khá nhiều. Quá ngán ngẩm vì trụ sở mới, đẹp nhưng cửa thì hư liên tục ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh nên công ty M.B đã trả bộ cửa này và chọn một sản phẩm cao cấp của một thương hiệu uy tín và tất nhiên, phòng kế hoạch vật tư công ty cũng không tránh khỏi bị ban giám đốc khiển trách.

Cửa giá rẻ thường xuyên hư hỏng

Thị trường cửa cuốn: Ngàn hoa đua nở



Dạo một vòng khu vực kinh doanh cửa cuốn tại đường Lý Thường Kiệt (Q.10), người tiêu dùng dễ hoa mắt như rơi vào mê hồn trận bởi đủ chủng loại, đủ thương hiệu, giá cả. Bên cạnh những thương hiệu lớn như Austdoor, Mitadoor, Boss… còn có cả các sản phẩm chắp ghép, gia công không rõ thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ được người bán giới thiệu là của Đài Loan hoặc sản phẩm công nghệ Đài Loan, Úc, châu Âu… Giá bán các bộ cửa này cũng rất đa dạng từ 280.000 đến 3 triệu đồng/m2 đã bao gồm toàn bộ phân thân cửa như lá cửa, ray, trục sắt, vê đáy.

Muôn vàn cửa cuốn khác nhau được bày bán tràn lan

Tuy nhiên, theo PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ - Phó trưởng khoa cơ khí chế tạo máy, ĐH sư phạm kỹ thuật, một bộ cửa cuốn thật sự an toàn cho người dùng cần phải đồng bộ các linh phụ kiện như motor, lưu điện hay tự động đảo chiều, tự dừng tự ngắt, điều khiển từ xa bằng hồng ngoại hay điều khiển qua smartphone với sóng wifi hoặc bluetooth… Với những linh phụ kiện cho cửa cuốn này, cũng rất đa dạng từ đồng bộ của các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đến không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nếu không tìm hiểu trước, người tiêu dùng sẽ thực sự rối bời và không biết làm sao để lựa cho mình một bộ cửa phù hợp tài chính và đảm bảo an toàn trước một rừng thông tin người bán đưa ra.



Cửa cuốn đồng bộ đảm bảo vận hành ổn định và an toàn

Bên cạnh đó, một đại lý cửa cuốn chia sẻ, để cạnh tranh và đánh vào tâm lý "ngon, bổ, rẻ" nhiều đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ để tạo cạnh tranh về giá hay có chiêu trò bán nan cửa thương hiệu uy tín như Austdoor, Boss với giá thấp và tính thêm tiền các linh kiện đi kèm như ray dẫn hướng, trục quấn và kèm vào đó là motor của các thương hiệu lạ đến từ Trung Quốc. Vì thế, khi chọn mua sản phẩm, khách hàng nên tới đại lý ủy quyền, tham khảo trực tiếp tại showroom của hãng, tránh việc chỉ tìm kiếm trên mạng và gọi điện đến số điện thoại quảng cáo trên mạng để ngừa việc mua phải sản phẩm giả, nhái kém chất lượng.



Ông Nguyễn Quý Trị - giám đốc một công ty chuyên phân phối cửa cuốn tại TP HCM - chia sẻ, khi mua hàng, người dùng nên hỏi giấy chứng nhận xuất xứ bởi hầu hết cửa hàng đều giới thiệu sản phẩm chất lượng nhưng khi đòi hỏi chứng nhận nguồn gốc xuất xứ thì hầu như không có. Vì người dùng thường không nắm được thông số kỹ thuật của cửa cuốn nên dễ bị người bán tư vấn sai lệch theo độ dày nan cửa từ đó đưa ra các so sánh giá không chính xác. Các cửa cuốn giá rẻ chắp ghép các bộ phận rời rạc, tự gia công hoặc mua từ Trung Quốc, dùng nan cửa cao cấp ghép với motor giá rẻ… khiến người mua nhiều khi cứ nghĩ mình mua được giá tốt hơn mà không biết thực ra lại bị mua đắt và chỉ thực sự hiểu ra khi sử dụng gặp sự cố thì không bên nào nhận trách nhiệm bảo hành do mỗi bộ phận là của 1 đơn vị khác nhau. Do vậy, khi lựa chọn cửa cuốn nên tìm hiểu thêm các tính năng an toàn, chọn mua hàng chính hãng, đồng bộ để đảm bảo chất lượng.