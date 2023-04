Tăng cường công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nước mắm

Đại diện Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam ký kết phối hợp hành động

Theo nội dung ký kết, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam cùng nhau phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm nói chung và nước mắm nói riêng; nâng cao nhận thức và thực hành cho hội viên của hai bên về quy định pháp luật, tiêu chuẩn, kiến thức khoa học, kỹ thuật đối với thực phẩm trong đó có nước mắm; tăng cường công tác xã hội hóa vì chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TS. Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, TS. Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Việt Nam kỳ vọng sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ nâng cao chất lượng, an toàn an toàn vệ sinh thực phẩm của các sản phẩm nước mắm trên thị trường, thúc đẩy ngành hàng nước mắm ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, sự kiện nhằm nâng cao hiểu biết về luật pháp, kiến thức khoa học, kỹ thuật cho hội viên và người tiêu dùng. Bên cạnh đó là tổ chức hoạt động truyền thông về lĩnh vực khoa học liên quan nước mắm một cách rộng rãi để mọi người hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng, vì sự phát triển chung của ngành nước mắm Việt Nam. Hai bên cũng sẽ phối hợp trong việc tư vấn, phản biện cho cơ quan nhà nước về quản lý an toàn thực phẩm và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

TS. Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam phát biểu tại sự kiện

TS. Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam nhận định, việc ký kết kế hoạch phối hợp hành động xuất phát từ nhu cầu chính đáng của hội viên hai bên, từ đó mở ra các hướng hợp tác toàn diện trong kế hoạch hành động giữa hai bên.

"Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam sẽ phối hợp tham gia thực hiện tốt phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời, vận động, hỗ trợ hội viên tích cực tham gia vào công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh nước mắm. Định kỳ hàng năm, hai bên tổ chức họp tổng kết đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm và trao đổi những công việc trọng tâm trong năm tới và có hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt", TS. Lê Văn Giang phát biểu.

An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của người tiêu dùng các nước tiên tiến, mà của đại bộ phận người tiêu dùng Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm đưa ra thị trường các sản phẩm nước mắm đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, khẳng định thương hiệu Việt Nam.

Hiệp hội Nước mắm Việt Nam là tập hợp của hơn 200 tổ chức và cá nhân, đồng lòng nghiên cứu, xây dựng và quảng bá văn hóa ẩm thực "nước mắm" của người Việt; tăng liên tục sản lượng nước mắm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng; bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển sản xuất; Kế thừa và phát triển tinh hoa lâu đời của nghề sản xuất nước mắm, kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, thúc đẩy nước mắm Việt Nam được công nhận ngôi vị số Một toàn cầu. Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật an toàn thực phẩm, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.