Rộn ràng “Cổ tích đêm trăng” tại các khu căn hộ của Him Lam Land

Chương trình là hoạt động thường niên do Him Lam Land cùng Ban Quản lý, Ban Quản trị các Khu căn hộ phối hợp tổ chức. Thông qua chương trình, Ban Quản lý và Ban Quản trị mong muốn sẽ tạo nên ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp nhân ngày Tết Đoàn viên.

Không khí nhộn nhịp ngày Tết Trung thu tại các Khu căn hộ Him Lam Phú An

Tại khu căn hộ Him Lam Riverside và Him Lam Phú An không khí lễ hội ngày rằm tháng 8 cổ truyền được tái hiện sống động qua các hoạt động truyền thống, gặp gỡ các nhân vật đến từ truyền thuyết như chú Cuội, chị Hằng, ông Lân... Chương trình năm nay có nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như: biểu diễn văn nghệ, múa lân, phá cỗ rước đèn Trung thu, thả đèn hoa đăng, cùng nhiều gian hàng ẩm thực và trò chơi dân gian thú vị.

"Cổ tích đêm trăng" tại khu căn hộ Him Lam Riverside với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn

Him Lam Land hy vọng chương trình "Cổ tích đêm trăng" sẽ mang đến phút giây vui vẻ, sum vầy cho những "tổ ấm nhỏ" đang sinh sống tại các khu căn hộ do Him Lam Land quản lý và vận hành. Từ đó, trở thành sợi dây siết chặt tình thân, mang đến cho cư dân một mùa Tết Trung thu trọn vẹn và góp phần lưu giữ một phần nét văn hoá dân gian đặc sắc của dân tộc Việt Nam.