Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

UBND TP HCM vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá tình hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP HCM.

Gần 2,5 triệu người tham gia BHXH

Theo BHXH TP HCM, tính đến cuối tháng 7-2022, TP có gần 2,5 triệu người tham gia BHXH, tăng 4,12% so với năm 2021. Trong đó, BHXH bắt buộc là hơn 2,4 triệu người (đạt gần 90% kế hoạch được giao), BHXH tự nguyện hơn 28.000 người. Cùng với đó, có hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hơn 7,7 triệu người tham gia BHYT.

Về số thu, nợ BHXH, BHYT, BHTN đến nay ước đạt 41.894 tỉ đồng, tăng 7,74% so cùng kỳ. Sau khi trừ số tiền nợ dưới 1 tháng và nợ khó thu thì số nợ BHXH, BHYT, BHTN tạm tính đến nay là 2.993 tỉ đồng chiếm tỉ lệ nợ là 3,97% so với kế hoạch thu được giao. Số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN là gần 24.700 tỉ đồng.

Bảy tháng đầu năm BHXH TP đã giải quyết khoảng 1,2 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Trợ cấp BHXH hằng tháng là 4.582 người; BHXH một lần 62.000 người, tăng 1,6% (1.125 người) so với cùng kỳ năm trước; ốm đau là 636.775 lượt người, thai sản là 96.217 lượt người, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 16.254 lượt người. Phối hợp với Sở LĐ-TB-XH TP chi trả cho 82.110 người hưởng BHTN. Chi trả cho 240.000 người hưởng lương hưu.

Giám đốc BHXH TP HCM Phan Văn Mến phát biểu tại hội nghị

Tính đến ngày 26-7 đã giải quyết 8,47 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT (nội trú 0,75 triệu lượt, ngoại trú 7,72 triệu lượt), giảm 1,57% so cùng kỳ năm trước, tổng chi là 9.838 tỉ đồng (nội trú 5.611 tỉ đồng, ngoại trú 4.227 tỉ đồng), tăng 3,84% so cùng kỳ năm trước, chiếm 48,88% dự toán được giao. Tổ chức thanh tra, kiểm tra 2.253 đơn vị (đạt trên 59% kế hoạch), tăng 406% so với cùng kỳ năm trước. Sau thanh, kiểm tra đã có 105 đơn vị đã thực hiện truy đóng cho 652 lao động với số tiền là 3,3 tỉ đồng; có 60 đơn vị thực hiện điều chỉnh mức đóng cho 331 lao động với số tiền là 658 triệu đồng; có 419 đơn vị khắc phục số tiền chậm đóng với số tiền 64 tỉ đồng. Ban hành 40 quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT với tổng số tiền phạt là 4,66 tỉ đồng. Trong đó thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND TP 31 đơn vị với tổng số tiền phạt là 4,3 tỉ đồng; thuộc thẩm quyền của giám đốc BHXH TP 9 đơn vị với tổng số tiền phạt là 361 triệu đồng.

Cũng theo BHXH TP, công tác kiến nghị khởi tố: đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra đối với 84 đơn vị với tổng số tiền nợ quỹ là 158 tỉ dồng; đã có 48/84 đơn vị đã khắc phục với tổng số tiền là 47,5 tỉ đồng, (trong đó, có 10 đơn vị khắc phục hoàn toàn số tiền nợ quỹ tại thời điểm chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố với tổng số tiền 30,3 tỉ đồng và 38 đơn vị khắc phục một phần với tổng số tiền 17,2 tỉ đồng).

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ TP đến các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố. Trong 7 tháng đầu năm đã tổ chức trên 6.500 buổi tuyên truyền về BHXH, BHYT, đạt tỉ lệ 65,29 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao, với nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Tổ chức hội nghị, giao lưu trả lời trực tuyến, tuyên truyền trực tiếp, tư vấn nhóm...; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube… viết tin bài, livestream, inforgraphic, monographic, loa phát thanh, video clip... để các cấp, các ngành, đơn vị sử dụng lao động và người dân nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Giám đốc BHXH TP HCM Phan Văn Mến cho hay BHXH TP là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHXH TP sẽ khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp cụ thể. Trong đó sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng thu, giảm nợ, thực hiện hiệu quả công tác truyền thông; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan có liên quan (BHXH, Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ-TB-XH...). Củng cố, mở rộng tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia; thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý an toàn, hiệu quả và cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan BHXH.

Cũng theo ông Phan Văn Mến từ tháng 7 đến hết năm 2022 nhiệm vụ về BHXH, BHYT hết sức nặng nề nên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP, BHXH TP HCM và các sở, ngành địa phương sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao.