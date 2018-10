Những điều ít biết về mối hợp tác win-win của Manulife và SCB

1 giờ trước 548 1k

Nam A Bank vừa chính thức được vinh danh giải thưởng "Ngân hàng có chính sách chăm sóc khách hàng trung thành tốt nhất Việt Nam 2018" – "The Best Customer Loyalty Program Bank Viet Nam 2018" do IFM (International Finance Magazine - IFM) của Vương quốc Anh trao tặng.