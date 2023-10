Nhiều đơn vị phân phối BĐS cùng ký văn bản gửi chủ đầu tư Metro Star

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn khó khăn nhất trong vài chục năm gần đây đối với thị trường bất động sản. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp bất động sản đã giải thể tăng khoảng 30,4%, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này giảm khoảng 61,4%... Đồng thời, ước lượng số môi giới đang hoạt động hiện nay chỉ còn ít hơn 30% so với giai đoạn đầu năm 2022. Thực tế cho thấy, sales (nhân viên kinh doanh) bất động sản đang gặp tình cảnh khó khăn trăm bề, vô cùng vất vả. Thậm chí, khó khăn hơn nữa khi sales đã bán được hàng nhưng lại không được thanh toán hoa hồng do công ty phân phối hoặc đại lý không lấy được hoa hồng, phí môi giới từ các Tập đoàn bất động sản. Hay có trường hợp các đại lý đã nhận hoa hồng xong nhưng không chuyển sales.

Giữa bối cảnh nói trên, chủ đầu tư dự án Metro Star lại trở nên khác biệt khi nhận được cùng một lúc nhiều chữ ký của các đơn vị phân phối, đại lý xác nhận đã nhận được 100% hoa hồng đầy đủ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ đầu tư.



Nhiều đơn vị đại lý cùng ký văn bản xác nhận đã được thanh toán 100% hoa hồng

Bên cạnh chính sách lương thưởng, hoa hồng tốt trên thị trường như trao hoa hồng trong vòng 24h, thì Công ty Metro Star còn đào tạo kiến thức về sản phẩm, các kỹ năng bán hàng, marketing một cách bài bản, chuyên nghiệp, cung cấp những công cụ bán hàng hiện đại và hỗ trợ marketing như Chat AI, trợ lý ảo Copilot, thiết bị bán hàng như AR, VR…

Theo chia sẻ của các đơn vị đại lý, sales trên thị trường, bên cạnh hoa hồng được thanh toán sòng phẳng thì nguồn cung sản phẩm dồi dào trong dài hạn chính là niềm mơ ước lớn nhất trong giai đoạn hiện tại. Bài toán về nguồn cung nhanh chóng được Công ty Metro Star đưa ra lời giải đáp và cũng chính là lý do các đại lý sales đang nóng lòng được hợp tác với chủ đầu tư này. Hiện Công ty Metro Star là doanh nghiệp đã có 18 năm kinh nghiệm phát triển căn hộ, shophouse dọc tuyến metro và đã chuẩn bị sẵn sàng các quỹ đất cạnh các ga lớn dọc 6 tuyến metro tại TP HCM. Cạnh mỗi tuyến metro, chủ đầu tư này sẽ phát triển rất nhiều dự án nhà ở, từ đó mang đến nguồn cung căn hộ dồi dào, đáp ứng nhu cầu thật của thị trường, giúp khách hàng lớn nhân vốn gấp nhiều lần từ giá trị tăng liên tục của bất động sản cạnh metro và chính sách nhân vốn đặc biệt khi đồng hành trong 10 năm tới. Minh chứng của sự tăng trưởng gấp nhiều lần của bất động sản cạnh tuyến metro đã quá rõ nét ở các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc…

Chính vì thế, đối với các đơn vị đại lý, sales thị trường thì đây là cơ hội hiếm có để được hợp tác cùng Công ty Metro Star - chủ đầu tư có chiến lược kinh doanh độc đáo và tiếp cận nguồn sản phẩm lớn, giàu tiềm năng với vị trí cạnh các tuyến metro cùng thanh khoản cao, thị trường hấp thụ tốt nên sẽ vô cùng dễ dàng phân phối và tăng doanh thu liên tục trong dài hạn.

Công ty TNHH Đầu tư Metro Star Hotline: 090 789 6565 Địa chỉ: 360 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP HCM