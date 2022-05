Nhiệt điện Cần Thơ: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Tháng Công nhân và Tháng Hành động về AT-VSLĐ năm 2022 tại công ty được thực hiện từ ngày 1 đến 31-5-2022 với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng"; "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Trong Tháng Công nhân năm 2022, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ như tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại; "Chương trình lắng nghe thấu hiểu" nhằm trao đổi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến người lao động. Hoạt động trồng 100 cây xanh trong khuôn viên công ty nhằm tạo môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức của cán bộ - công nhân viên (CB-CNV) trong việc bảo vệ môi trường sống được triển khai vào ngày 13-5.

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn EVN (thứ sáu từ trái qua) - trao phần quà cho tập thể CB-CNV

Đặc biệt vào ngày 23-5, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm hỏi động viên người lao động tại công ty. Chủ tịch Công đoàn EVN - ông Đỗ Đức Hùng đã đại diện trao phần quà trị giá 50 triệu đồng cho tập thể CB-CNV. Nhằm tri ân người lao động, công ty đã biểu dương, tặng quà cho 20 Công đoàn viên xuất sắc qua chương trình "Cảm ơn người lao động" vì đã gắn bó, đồng hành cùng đơn vị trong dịch Covid-19 vừa qua.

Để CB-CNV yên tâm công tác, công ty luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích của người lao động cùng góp phần vào sự phát triển chung của công ty.