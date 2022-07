Ngày viêm gan thế giới: Chung tay đẩy lùi căn bệnh thời đại

8-10% dân số nhiễm viêm gan B

Ngày 28-7, tại hội thảo khoa học với chủ đề Chung tay phòng chống viêm gan, xơ gan và ung thư gan, do Công ty Cổ phần Traphaco và Hội Gan mật Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cho biết viêm gan B là một trong những bệnh mạn tính nguy hiểm, gây ra cái chết cho hơn 600.000 người mỗi năm trên toàn thế giới. Thống kê cho thấy hiện nay toàn cầu có hơn 300 triệu người mắc viêm gan B, con số này không ngừng tăng lên. Tại Việt Nam, tỉ lệ nhiễm viêm gan B ước tính 8-10% dân số, nghĩa là có 8 đến 10 triệu người dân mang trong mình căn bệnh này. Trong tổng số các ca mắc ung thư mới ở Việt Nam, năm 2020, có đến gần 26.500 ca ung thư gan (chiếm 14,5%), trong đó có nhiều trường hợp ung thư do virus viêm gan B làm tăng nguy cơ tăng sinh tế bào gan ác tính.

Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam GS.TS Lê Trung Hải, Phó tổng Giám đốc Traphaco Kim Dong Hyu chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội thảo thường niên kỉ niệm ngày viêm gan thế giới

Theo giới chuyên môn có nhiều nguyên nhân gây ra viêm gan, trong đó viêm gan do thuốc là một vấn đề khá phổ biến, với tỉ lệ lên đến 10% trong các phản ứng phụ do thuốc gây ra. Đáng chú ý, với nhiều loại bệnh mới nổi, đặc biệt là các bệnh chuyển hóa do lối sống, ăn uống như tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, mỡ máu cao, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cộng với thói quen tự ý mua thuốc, dùng thuốc tại Việt Nam làm cho viêm gan do thuốc rất khó hạn chế. Bên cạnh đó, lạm dụng rượu bia cũng là nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng viêm gan.



Nhu cầu dự phòng, bảo vệ gan ngày một tăng

Các bác sĩ cho biết không chỉ những bệnh nhân mắc bệnh gan mà cả những người khỏe mạnh đôi khi vẫn gặp các dấu hiệu của suy giảm chức năng gan như phụ nữ bị sạm da, mụn nhọt, nam giới bị chán ăn, khó tiêu, mệt mỏi do áp lực công việc và lối sống không khoa học. "Điều này lý giải vì sao thị trường thuốc và thực phẩm chăm sóc sức khỏe bổ gan, giải độc gan liên tục phát triển, ngày càng có nhiều hoạt chất mới được nghiên cứu, đưa vào sử dụng để bảo vệ gan hàng ngày"- một dược sĩ cho biết.

Hiện nay người dùng các sản phẩm bảo vệ gan, tăng chức năng gan có nhiều mục đích như: phòng và hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu; viêm gan do thuốc, hóa chất. Cũng có người dùng các sản phẩm này để giảm các triệu chứng của bệnh viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, ăn kém, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón; điều trị dị ứng, mụn nhọt, nổi mề đay do bệnh gan gây ra; thậm chí là phòng và hỗ trợ điều trị vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo khi sử dụng các sản phẩm bảo vệ gan, tăng chức năng gan, cũng như hỗ trợ điều trị viêm gan cần lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt với người có bệnh gan như: xơ gan, viêm gan, dùng thuốc đặc trị cũng có thể kết hợp thuốc bổ gan cũng cần tuân theo chỉ định và tư vấn của bác sĩ.

