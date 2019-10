Kết nối trái tim bằng những điều giản dị

Đón chúng tôi ghé thăm nhà, chị M.H (Cần Thơ) cùng cậu con trai hồn hậu ra tiếp khách. Vẫn phong thái nhiệt tình, thân thiện của phụ nữ miền Tây trong lần gặp trước đó, chị H hồ hởi khoe chúng tôi xem những bức ảnh chụp 2 mẹ con đang chạy bộ. Từng bước chân khỏe khoắn, nhanh nhẹn cùng nụ cười tươi của cháu bé trong ánh nắng chiều vùng sông nước khiến cho bất cứ ai nhìn cũng thấy nhẹ lòng.

Chị chia sẻ: "Những tấm hình này chị sẽ dùng để tham gia cuộc thi ảnh VPBank Hanoi Marathon Run & Share. Chương trình đơn giản mà ý nghĩa lắm. Chỉ cần đăng ảnh chạy lên Facebook là ngân hàng sẽ góp 5.000 đồng. Càng đăng nhiều ảnh thì càng góp được nhiều. Hiện giờ chị đang có 10 tấm. Tổng cộng được 50.000 đồng rồi đấy. Ngày mai chị sẽ rủ mấy người bạn cùng tham gia để tích lũy thêm phần quà gửi quỹ Operation Smile".

Không ai nghĩ rằng người phụ nữ cả cuộc đời chỉ biết ruộng đồng, vườn tược, nay lại sẵn sàng xỏ giày tập luyện, ngày ngày sải chân trên bờ đê nhằm ghi lại những bức ảnh đẹp, đóng góp chút tình thương với những số phận kém may mắn hơn mình thông qua các hoạt động gây quỹ từ thiện. Tất cả là nhờ cậu con trai bé nhỏ đã được tổ chức Operation Smile tìm lại nụ cười tươi sáng vốn có của mình.

"Trước đây cháu nó bị hở hàm ếch bẩm sinh, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Tới trường bị bạn bè trêu chọc đến nỗi phải nghỉ ở nhà, không dám đến lớp. Không khí trong nhà luôn chán nản. Nhờ có quỹ mà bé được sinh ra lần thứ hai, hết u sầu, mặc cảm. Từ đấy, mình luôn nghĩ cách làm thế nào để đóng góp chút công sức cho Operation Smile, cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh giống con trai mình tự tin tới trường. Và cuộc thi ảnh VPBank Hanoi Marathon Run & Share chính là cơ hội tuyệt vời đó", chị M.H xúc động kể.

Tương tự chị H, gia đình anh V tại Hà Nội vừa đăng ký tham gia chạy tại giải VPBank Hanoi Marathon 2019. Anh cho biết: "Mọi khi vợ chồng mình thường chạy 1 vòng hồ Tây khoảng 15 km để rèn luyện sức khỏe, nhưng khi đọc thêm thông tin biết rằng mỗi kilomet các vận động viên chạy, VPBank sẽ góp 5.000 đồng cho các quỹ từ thiện nên mình quyết định đăng ký lên 21 km. Tổng cộng ngân hàng sẽ hỗ trợ 210.000 đồng cho 2 người. Thêm chút tiền tiết kiệm nữa mình sẽ gửi cho "Cặp lá yêu thương" như tình cảm dành cho những chiếc lá chưa lành".

Còn cô bé nhà anh V kể rằng dù không thể tham gia giải chạy cùng bố mẹ do bận học nhưng vì ý nghĩa to lớn của VPBank Hanoi Marathon nên đã tranh thủ nhờ bố chụp cho những bức hình đang chạy bộ tại hồ Tây mỗi buổi chiều để tham gia cuộc thi ảnh. Cô sẽ dùng toàn bộ số tiền mà VPBank đóng góp chuyển cho quỹ "Vì một trái tim khỏe" của Bệnh viện Tim Hà Nội nhằm giúp các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được sống, học tập, vui chơi bình thường với trái tim khỏe mạnh.

Trao đổi về cuộc thi đậm tính nhân văn này, ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank - mong muốn rằng với cuộc thi VPBank Hanoi Marathon, bước chân của các vận động viên không chỉ dừng lại ở vạch đích mà sẽ còn tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Còn cuộc thi ảnh VPBank Hanoi Marathon Run & Share, chỉ cần một hành động nhỏ bé là chia sẻ khoảnh khắc cá nhân của mình là đã đóng góp cho các quỹ từ thiện giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tới trường.

Cũng theo ông Việt, thí sinh tham dự giải chạy hoặc cuộc thi ảnh có quyền tự do lựa chọn 1 trong 5 quỹ từ thiện uy tín để chuyển số tiền mà VPBank hỗ trợ, gồm: Quỹ "Cặp lá yêu thương", quỹ "Thiện Nhân và Những người bạn", quỹ "Operation Smile", quỹ "Vì một trái tim khỏe" và quỹ "We help Talent".

Cuộc thi ảnh "VPBank Hanoi Marathon Run & Share" nằm trong khuôn khổ của giải chạy quốc tế VPBank Hanoi Marathon 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 20-10-2019 tới đây tại thủ đô. Là một trong những đơn vị tổ chức, VPBank kỳ vọng giải chạy sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc thi tài thể thao thông thường mà còn là một cơ hội để quảng bá hình ảnh con người, hình ảnh đất nước ra với bạn bè quốc tế, đặc biệt là triết lý "lá lành đùm lá rách" vô cùng sâu sắc của dân tộc Việt Nam.