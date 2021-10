Hoàn thành lắp đặt trụ gió cuối cùng dự án điện gió Biển Đông Hải 1 – Trà Vinh

15/10/2021 548 1k

Trong tình hình thị trường tiêu thụ khí, sản phẩm khí hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid -19, PV GAS đã nỗ lực đảm bảo an ninh - an toàn, thông suốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2021.