Gỡ khó cho người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chính sách an sinh xã hội, trụ cột là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) phải được bảo đảm ở mức độ cao nhất, với phạm vi ngày càng mở rộng, để trở thành "bệ đỡ" vững chắc, giúp người dân, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn.

Linh hoạt áp dụng các giải pháp hỗ trợ

Trước tình hình hàng triệu lao động bị mất việc, ngừng việc, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã thật sự trở thành chỗ dựa cho NLĐ, giúp họ có nguồn tài chính vượt qua khó khăn, duy trì cuộc sống, vơi bớt những áp lực về kinh tế trong mùa dịch. Ngoài ra, chính sách BHTN cũng giúp NLĐ có cơ hội được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, từ đó tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới chất lượng hơn cho bản thân.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong năm 2020, tổng số chi quỹ BHTN thực hiện là 17.149 tỉ đồng, tăng 35,73% (tương đương 4.514 tỉ đồng) so năm 2019; trong đó: người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.065.969 người (tăng 21,1%) với số chi là 16.312 tỉ đồng; chi hỗ trợ học nghề là 72 tỉ đồng; chi đóng BHYT cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 765 tỉ đồng. Có thể thấy, số người nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp năm 2020 tăng cao so các năm trước chủ yếu là do dịch Covid-19 đã tác động lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp (DN) phải tạm dừng hoạt động, bị giải thể, cắt giảm lao động, NLĐ không có việc làm phải nghỉ việc, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên. Còn trong 7 tháng đầu năm 2021, ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và chi trả BHTN cho 511.915 người hưởng mới, trong đó: 500.883 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 11.031 người được hỗ trợ học nghề.

Ngành BHXH Việt Nam đã đề xuất, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để NLĐ và người sử dụng lao động trong cả nước được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về BHXH, BHTN một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương, nỗ lực triển khai, đạt được một số kết quả như đã giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 1.847 đơn vị, DN cho 192.503 lao động với số tiền tạm dừng đóng là trên 786,8 tỉ đồng. Cùng đó, xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của DN đối với 168.163 lao động để ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng; xác nhận danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 585 lao động để đơn vị, DN được vay ngân hàng trả lương ngừng việc cho NLĐ. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, nỗ lực "vào cuộc" triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về BHXH, BHTN với phương châm đưa chính sách đến DN và NLĐ nhanh nhất, thuận tiện nhất và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm quyền lợi NLĐ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ năm 2020 đến nay, khắc phục nhiều khó khăn, công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm chỉ đạo, để chi trả kịp thời, tạo thuận lợi hơn trong quá trình thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN của người tham gia.

Trong năm 2020, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết cho trên 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trên 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho trên 167,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; trên 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp và gần 16.300 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề;... Trong 8 tháng đầu năm 2021, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết: hơn 4,09 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau; 966.146 lượt người hưởng chế độ thai sản; 232.231 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; trên 91,5 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; 471.653 người nhận trợ cấp thất nghiệp và 11.758 NLĐ được hỗ trợ học nghề…

Có thể nói, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, nhiều lao động bị mất việc làm, các chính sách hỗ trợ BHXH, BHTN đối với DN và NLĐ theo các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho DN và NLĐ, cũng như việc triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, tạo thuận lợi trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngành BHXH Việt Nam đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ DN, NLĐ vượt qua khó khăn; tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT…