Dự án sở hữu quỹ “đất vàng” cuối cùng trên đường Trần Phú - Nha Trang

10/11/2021 548 1k

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đóng góp 1,5 tỉ đồng chung tay cùng TP Thủ Đức từng bước “bình thường mới” cuộc sống, động viên, tiếp sức các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chăm sóc, bù đắp tình thương cho trẻ em, học sinh mồ côi do dịch Covid-19.