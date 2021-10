Diageo Việt Nam được bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2021

9/10/2021 548 1k

Hơn 11.000 túi an sinh là số lượng quà tặng vừa được Quỹ Từ thiện Kim Oanh gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động tự do mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Chương trình tổ chức từ ngày 6–8.10.2021.