Benthanh Tourist bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Kinh nghiệm quản lý và năng lực chuyên môn của ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên được BenThanh Tourist nhận định là phù hợp với các mục tiêu phát triển của công ty trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên trình độ cử nhân Kinh tế Ngoại thương với hơn 26 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính và hơn 14 năm gắn bó cùng công ty BenThanh Tourist. Ông có sự hiểu biết sâu sắc và phong phú về hoạt động của công ty, từ thị trường vốn, phát triển dự án, đầu tư đến quản lý tài sản. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Tổng Giám đốc (TGĐ) Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên sẽ cùng đội ngũ nhân sự, quản lý cấp cao dẫn dắt công ty từng bước vượt qua thử thách của thị trường trong giai đoạn hiện tại, giữ vững vị thế thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam, bảo đảm sự phát triển bền vững và đưa thương hiệu công ty lên một tầm cao mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tân TGĐ BenThanh Tourist

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân TGĐ Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên bày tỏ đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách dành cho ông trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các lãnh đạo cấp cao cùng toàn thể nhân viên, người lao động trong hệ thống BenThanh Tourist để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với sự kiện ra mắt Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 26-6-2020, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên vào vị trí Tổng Giám đốc đã giúp BenThanh Tourist hoàn thiện cơ cấu nhân sự đứng đầu, tăng cường thêm sức mạnh cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao tài năng, giàu tâm huyết và dày dạn kinh nghiệm, để nhanh chóng triển khai thành công các công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược được đề ra trong giai đoạn phát triển mới.



Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên nhận Quyết định bổ nhiệm vị trí TGĐ BenThanh Tourist

Về doanh nghiệp, BenThanh Tourist đã có hơn 30 năm hoạt động và phát triển trong ngành du lịch, đạt Top 3 thương hiệu du lịch - lữ hành uy tín tại Việt Nam, có 20 năm liên tiếp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng Cục Du lịch vinh danh "Top 10 công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam" tại cả 3 lĩnh vực du lịch quốc tế, nước ngoài và trong nước. Công ty đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực kinh doanh chính, bao gồm: Lữ hành, Nhà hàng - khách sạn, Thương mại, Tài chính… và có hệ thống trung tâm, chi nhánh, văn phòng và đại lý du lịch hiện diện tại nhiều tỉnh thành trên cả 3 miền đất nước. Xuyên suốt hơn 3 thập kỷ, BenThanh Tourist luôn giữ được sự tăng trưởng ổn định và tăng trưởng mạnh theo từng năm. Năm 2019, doanh thu toàn công ty đạt 982,61 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 15,72 tỉ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tăng 16,53% so với kế hoạch, tăng 44,15% so với cùng kỳ. Bước sang năm 2020, BenThanh Tourist cũng như các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và thế giới hứng chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này sẽ là một thách thức lớn đối với ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tân TGĐ BenThanh Tourist, cùng đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của doanh nghiệp du lịch đã nhiều lần vượt qua các khủng hoảng quy mô toàn cầu thành công và giữ vững sự tăng trưởng, cũng như sự khởi sắc của mảng du lịch nội địa do Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, sẽ là những ưu thế giúp BenThanh Tourist vượt qua khó khăn và sáng tạo những thành tích ấn tượng tương lai.