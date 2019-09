An Khang Residence - Tự hào giá trị sống vàng

An Khang Residence là trung tâm kết nối giữa Đông - Tây Nam bộ

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Vành Đai 4 - đi qua 12 huyện thuộc 5 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An. Tuyến đường với hạ tầng cơ sở được chú trọng đầu tư bao gồm 6-8 làn xe đã đem đến nhiều tiềm năng về kinh tế xã hội, các trung tâm thương mại, nhà ở mọc lên san sát, kinh doanh sầm uất. Đức Hòa nghiễm nhiên trở thành trung tâm trung chuyển và kết nối giữa các khu vực lân cận, đánh bật giá trị của khu dân cư An Khang Residence nói riêng và khu đô thị E.City nói chung.



Hơn nữa, An Khang Residence nằm ngay mặt tiền Đại lộ Long An, Tỉnh lộ 824, Tỉnh lộ 830 và giao với Tỉnh lộ 10, cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành… đều là những tuyến đường huyết mạch với vai trò kết nối và rút ngắn khoảng cách giữa các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nam Bộ. Giúp cư dân nơi đây chỉ mất 10-30 phút di chuyển đến trung tâm của TP HCM để vui chơi, làm việc, học tập. Được bao bọc bởi các tiện ích đa dạng có sẵn chỉ vài phút di chuyển như: chợ Đức Hòa, UBND thị trấn Đức Hòa, bến xe Đức Hòa, bệnh viện đa khoa Tân Tạo... An Khang Residence còn kế cận các dự án lớn tại địa phương như KDC Vingroup 900 ha, KDC Water point, KDC Becamex… tạo nên một khu vực sống vượt trội, đẳng cấp vùng Tây TP HCM.

Vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản, khoa học khiến An Khang Residence nổi bật lên giữa bức tranh bất động sản sôi động tại Long An

Các tuyến đường nội khu nơi đây được quy hoạch bài bản rõ ràng, phần diện tích dành cho giao thông lên đến gần 1/3 tổng diện tích khu vực và đã hoàn thiện, mang đến không gian sống riêng tư, thoáng đãng. Hơn nữa, tỉ lệ cây xanh tại An Khang Residence là 16 m2/người - một tỉ lệ rất lý tưởng giúp các cư dân sống hòa hợp với thiên nhiên, đắm mình giữa những mảng xanh tự nhiên.



Tiện ích nội khu đa dạng và hiện đại sẵn sàng phục vụ các cư dân tương lai

Ngoài tất cả những lợi ích vượt bậc kể trên, thủ tục pháp lý chính là yếu tố then chốt mang tính quyết định xem dự án có đáng tin cậy hay không. An Khang Residence đã có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500, sổ đỏ riêng từng sản phẩm. Đặc biệt, chủ đầu tư dự án cũng đã đóng 100% thuế sử dụng đất của toàn dự án. Phương thức thanh toán linh hoạt (chỉ cần thanh toán trước 15%) cùng các chính sách hỗ trợ từ ngân hàng và chủ đầu tư đã và đang tạo thuận lợi cho người dân hoặc các nhà đầu tư muốn sở hữu mảnh đất sáng giá này.



Đối với các nhà đầu tư, đây thật sự là một cơ hội sinh lời hiếm có và đáng cân nhắc, tất cả yếu tố từ tiện ích nội - ngoại khu, cơ sở hạ tầng cùng bản đồ quy hoạch khoa học đều là những dự báo trước cho một tương lai tươi sáng và thành công. Khu phố thương mại An Khang Residence được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Đất Xanh Nam Bộ.

