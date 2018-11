4 câu hỏi cốt lõi mà người trẻ nào cũng phải thấu hiểu nếu muốn khởi nghiệp

1. Tại sao nên đi làm thuê trước khi khởi nghiệp?

Bạn sẽ thu hoạch được từ chính những gì bạn đầu tư. Và việc đi làm thuê cũng vậy, hãy coi đó là khoảng thời gian bạn đổi thời gian, năng lực của mình để lấy kinh nghiệm, bài học và phát triển bản thân. Nếu bạn đầu tư tâm thế của một nhân viên xuất sắc, bạn có thể thu hoạch được cho mình rất nhiều của cải (tài chính, kinh nghiệm hay những mối quan hệ quý báu).

2. "Tại sao bạn lại chọn khởi nghiệp?"

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người làm khởi nghiệp không suy nghĩ thấu đáo hay không trả lời cho thật thuyết phục với chính mình mà thường là "hứng chí lên là làm". Kết quả mong muốn của khởi nghiệp là kiếm được nhiều tiền, là thành công nhưng chắc chắn rằng động cơ, động lực của khởi nghiệp thì nhất định không phải là tiền mà nó cần là tinh thần phụng sự xã hội mạnh mẽ. Nếu nghĩ ai cũng làm vì tiền, khởi nghiệp sướng hơn làm thuê, thì sớm hay muộn start-up của bạn cũng thất bại.

3. Khởi nghiệp ở độ tuổi nào là tốt nhất?

Những yếu tố vô cùng quan trọng trong khởi nghiệp: tài chính, tri thức, mối quan hệ, kinh nghiệm… thì thông thường những người có trải nghiệm sống, có thời gian "chinh chiến" thực tiễn sẽ có lợi thế hơn so với những bạn sinh viên. Do đó mà theo thống kê của một số tổ chức thì độ tuổi khởi nghiệp thành công trên thế giới thường ở khoảng 35-50 tuổi. Khi ở độ tuổi từ 35-50, người làm khởi nghiệp đã có những trải nghiệm sâu sắc về thực tiễn các hoạt động kinh doanh nên họ cũng sẽ có cách thức giải quyết vấn đề thấu đáo hơn những người còn non trẻ.

4. Cuối cùng, làm sao để duy trì đam mê khởi nghiệp?

Lời khuyên chân thành nhất: Còn trẻ, hãy đi "làm thuê" thay vì "ảo tưởng" khởi nghiệp: không chuyên môn, thiếu quan hệ, tiền vay nợ... thì trước sau gì cũng thất bại.

Rồi khi làm thuê "đủ độ" hãy chuẩn bị thật tốt tâm thế, kiến thức, khả năng ứng phó với rủi ro. Quan trọng là đừng bao giờ đánh mất đam mê khởi nghiệp chỉ vì một vài lần thất bại.