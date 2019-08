3 lợi thế của Condotel Grand World Phú Quốc

Với tâm huyết và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư New Vision cùng cổ đông chiến lược Vinpearl, siêu dự án Grand World Phú Quốc đang được xây dựng với tốc độ "thần tốc". Bên cạnh các dòng sản phẩm mới rất "hot" của dự án là shop thương mại và mini hotel, condotel nổi lên với 3 lợi thế lớn, đặc biệt phù hợp với nhu cầu của hầu hết các nhà đầu tư cá nhân.

Khách du lịch "đổ xô" đến đảo Ngọc

Từ năm 2012, khi cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đưa vào hoạt động cho đến nay, lượng khách du lịch đến với Phú Quốc liên tục có mức tăng trưởng hai con số, lớn hơn nhiều so với mức tăng chung của cả nước. Năm 2018, lượng khách du lịch đến Phú Quốc đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 392.000 lượt khách, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Mức tăng này lớn hơn nhiều so với mức tăng khách du lịch nội địa và khách quốc tế của cả nước, lần lượt là 8,5% và 17%. Còn nếu so với năm 2012, Phú Quốc đã đón lượng khách lớn hơn tới 20 lần.

Grand World Phú Quốc sẽ là một trong những động lực chính cho sự tăng trưởng khách du lịch đến Phú Quốc trong những năm tới

Mức tăng trưởng rất cao của giai đoạn trước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì bởi cơ sở vật chất du lịch tại đảo Ngọc ngày càng được nâng cao, các dịch vụ du lịch, mua sắm, ẩm thực ngày càng mở rộng. Đặc biệt, khi dự án Grand World Phú Quốc được hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tạo ra một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thương mại dịch vụ nằm trong quần thể Corona Resort & Casino. Đây sẽ là một trong những động lực chính cho sự tăng trưởng khách du lịch đến Phú Quốc trong những năm tới.



Vị trí vàng dành riêng cho một kiệt tác nghỉ dưỡng

Vị trí luôn là thước đo giá trị của bất kỳ bất động sản nào, đặc biệt đối với các sản phẩm đầu tư thuộc phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Vì vậy, theo chị Nguyễn Thị Điệp, một nhà đầu tư lâu năm, vị trí nằm trong tổ hợp "hot" nhất đảo Ngọc sẽ đảm bảo sự tăng trưởng của lượng du khách đến lưu trú tại condotel Grand World Phú Quốc trong tương lai và đem lại tiềm năng tăng giá vô hạn. Đây chính là yếu tố được các nhà đầu tư hết sức quan tâm.

Yếu tố đáng chú ý nhất của condotel Grand World Phú Quốc là lợi thế khi Tổ hợp Grand World Phú Quốc nằm liền kề Corona Casino - casino đầu tiên cho phép người Việt vào trải nghiệm. Casino là địa điểm giải trí phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng và là luồng gió mới đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách trong và ngoài nước.

Khi Corona Casino đi vào hoạt động, du khách sẽ có xu hướng thay đổi địa điểm lưu trú. Các căn hộ condotel tại Grand World Phú Quốc sẽ được ưu tiên. Từ đó, tỉ lệ lưu trú tại condotel tăng cao và kéo theo đó là sự tăng trưởng về giá trị bất động sản.

Khi Corona Casino đi vào hoạt động, du khách sẽ có xu hướng thay đổi địa điểm lưu trú. Các căn hộ condotel tại Grand World Phú Quốc sẽ được ưu tiên

"Bài học đầu tư từ các quốc gia phát triển cho thấy, Casino luôn là "thỏi nam châm" hút khách và các dự án liền kề casino luôn có tốc độ tăng giá phi mã và tính thanh khoản hấp dẫn, mà Las Vegas (Mỹ), Marina Bay Sands (Singapore) hay Monaco là những điển hình sinh động", anh Kevin Phạm, nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng quốc tế chia sẻ.



Sản phẩm phù hợp với nhu cầu của hầu hết nhà đầu tư

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa trong Tổ hợp Grand World Phú Quốc, các condotel tại đây còn thừa hưởng các tiện ích hàng đầu của hệ sinh thái Vinpearl liền kề như khu vui chơi giải trí Vinpearl Land và vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, Sân golf Vinpearl cùng hàng loạt tiện ích nội khu như: quảng trường biển sôi động, hồ lớn trung tâm, quảng trường đón khách, phố mua sắm, công viên…

Dự án Grand World Phú Quốc đã tạo ra xu thế du lịch nghỉ dưỡng mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: du lịch trải nghiệm Casino, nghỉ dưỡng và kết hợp mua sắm

Đây là những yếu tố tạo nên sức hút mạnh mẽ, biến condotel Grand World Phú Quốc trở thành địa điểm lưu trú hàng đầu của du khách, từ đó mang đến nguồn thu khổng lồ cho các nhà đầu tư.



Dự án Grand World Phú Quốc đã tạo ra xu thế du lịch nghỉ dưỡng mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: du lịch trải nghiệm Casino, nghỉ dưỡng và kết hợp mua sắm. Đây chính là nguồn doanh thu thụ động từ nguồn du khách khổng lồ đến với quần thể, mang lại lợi nhuận lâu dài và ổn định cho nhà đầu tư condotel tại Grand World Phú Quốc.