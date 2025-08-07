Đô thị giao thương Vạn Phát Velora và 5 lý do để sở hữu

Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 1A – trục huyết mạch kết nối toàn vùng Tây Nam Bộ, Vạn Phát Velora định hình chuẩn mực đô thị giao thương tại Đông Cần Thơ. Sở hữu vị trí trung tâm khu vực phát triển năng động, dự án thừa hưởng hệ tiện ích đồng bộ chỉ trong bán kính 5km, từ cụm công nghiệp, khu du lịch hồ nước ngọt, bến xe trung tâm đến bệnh viện, trường nghề và siêu thị.

Thiết kế nhà phố 1 trệt 1 lầu tại Vạn Phát Velora kết hợp phong cách hiện đại và nét văn hóa ĐBSCL

Vạn Phát Velora và lợi thế "điện, đường, trường, trạm"

Với nhiều người, khi chọn nơi sinh sống ắt hẳn sẽ chọn một nơi gần đường lớn, quốc lộ để dễ dàng di chuyển. Quan trọng nhất, nơi mình sinh sống gần trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị... vốn là hạ tầng thiết yếu, phục vụ đời sống hàng ngày.

Với diện tích 38,3 héc ta, đô thị Vạn Phát Velora đang trở thành điểm đầu tư sản phẩm bất động sản hấp dẫn bậc nhất vùng Tây Nam Bộ bởi nơi đây đang hội tụ đầy đủ lợi thế vị trí, các tiện ích nội khu và pháp lý vững vàng làm an lòng cư dân.

Về vị trí, Vạn Phát Velora nằm ngay mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Tôn Đức Thắng, Quốc lộ 60 kết nối với các trục đường cửa ngõ kết nối trung tâm Thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận như Quốc lộ 1A, cầu Đại Ngãi, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng... Ngay bên trong đô thị, người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày bởi các dịch vụ sẵn có nội khu và ngoại khu như siêu thị Co.opmart, Điện máy Xanh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khu du lịch Hồ Nước ngọt, Bến xe và các trường học từ tiểu học lên đến cao đẳng.

Mỗi ngày tại Vạn Phát Velora là một chuỗi ngày tận hưởng cuộc sống

Có thể thấy sau sáp nhập, Thành phố Cần Thơ đã bộc lộ rất rõ những lợi thế vốn có về phát triển kinh tế biển, nhiều cơ hội lớn để đầu tư đột phá về không gian phát triển và chiến lược kết nối đường hàng không, đường hàng hải trong nước và quốc tế. Theo đó, Thành phố Cần Thơ giờ đã có đường bờ biển dài gần 70 km cùng hệ thống cảng nước sâu Trần Đề giúp Cần Thơ giữ vai trò đầu mối xuất – nhập khẩu mới của vùng. Đồng thời, hạ tầng liên vùng cũng được đẩy mạnh, với loạt dự án như cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cầu Đại Ngãi, quốc lộ 60, góp phần hoàn thiện cả hai trục kết nối Đông – Tây và Nam – Bắc, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm mới của mạng lưới giao thương toàn vùng.

Đô thị Vạn Phát Velora tiếp tục hưởng lợi từ chủ trương đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông trong những năm tới.

Trong bức tranh phát triển ấy, đô thị giao thương Vạn Phát Velora tại khu Đông Cần Thơ – nơi trước đây thuộc địa bàn Sóc Trăng – đang khẳng định lợi thế vượt trội nhờ nằm gần Khu công nghiệp An Nghiệp – một trong những khu công nghiệp hình thành sớm nhất miền Tây đang có khoảng 23.000 lao động. Sự phát triển đồng bộ giữa công nghiệp – hạ tầng – logistics đang đưa cả phía đông Cần Thơ trở thành điểm đến mới của dòng vốn đầu tư. Lực lượng lao động kỹ thuật, chuyên gia và nhà đầu tư đang dịch chuyển về đây, kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại – dịch vụ ngày càng tăng. Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản còn mềm, nơi đây đang bước vào giai đoạn vàng để đón đầu làn sóng tăng trưởng dài hạn.

Sở hữu mảng xanh, hệ thống mặt nước lớn cùng hạ tầng hoàn thiện là lợi thế vượt trội của Vạn Phát Velora

An tâm với pháp lý vững vàng, minh bạch

Khác với nhiều dự án đang còn trong giai đoạn triển khai, Vạn Phát Velora đã hiện hữu, hoàn chỉnh về pháp lý và sẵn sàng bàn giao – một yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt giữa thị trường còn nhiều dự án "trên giấy". Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm như đất nền, nhà phố liền kề và biệt thự hoàn thiện, đáp ứng cả nhu cầu an cư thực lẫn đầu tư khai thác cho thuê.

Là một trong số ít dự án tại Đông Cần Thơ hiện nay sở hữu pháp lý minh bạch – sổ đỏ trao tay, Vạn Phát Velora mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong mọi quyết định đầu tư và an cư. Kết hợp cùng hạ tầng đã hoàn thiện đồng bộ, Vạn Phát Velora không chỉ là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn mà còn là nơi an cư lý tưởng cho những ai muốn sở hữu bất động sản giá trị thật.

Thành phố Cần Thơ mới đang định vị lại mình như một trung tâm đa ngành, với trụ cột là thương mại, du lịch, dịch vụ cảng biển và nông nghiệp công nghệ cao. Trong xu thế đó, khu Đông sẽ là cửa ngõ đi về phía biển – nơi hội tụ dòng chảy hàng hóa, nhân lực và đầu tư. Và trong vùng lõi của khu vực tiềm năng này, Vạn Phát Velora được xem là lời giải cho bài toán đón đầu đô thị hóa, khi tích hợp đầy đủ các yếu tố: pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược, tiện ích đồng bộ, kết nối thuận tiện và sản phẩm đa dạng với giá hợp lý.

Theo đại diện DKRS - đơn vị kinh doanh tiếp thị của đô thị Vạn Phát Velora, có 5 lý do để nhà đầu tư sở hữu ngay sản phẩm bất động sản tại đô thị đông Cần Thơ này chính là: tiềm năng sinh lời vượt trội, hạ tầng đồng bộ, tiện ích đẳng cấp, thanh toán linh hoạt và pháp lý vững chắc.

"Đối với Vạn Phát Velora, trong bức tranh chung sau sáp nhập đang thừa hưởng 3 cơ chế để tăng giá trong tương lai không xa, gồm: nhu cầu lưu trú ngắn hạn và dài hạn, động lực từ hạ tầng phát triển, khả năng điều chỉnh giá đất của Thành phố Cần Thơ", ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc DKRS dự báo về tiềm năng và độ hấp dẫn của sản phẩm bất động sản tại tâm sóng Vạn Phát Velora.