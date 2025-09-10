Diễn đàn Y học tích hợp ASEAN lần thứ 5: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Sự kiện do Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác y tế Việt - Trung.

Đây không chỉ là nơi chia sẻ những thành tựu mới nhất về điều trị ung thư xâm lấn tối thiểu, mà còn mở ra nhiều hy vọng mới và thiết thực cho bệnh nhân. Diễn đàn góp phần củng cố vị thế ASEAN trong việc xây dựng nền y học tích hợp, hiện đại, nhân văn và mang tính kết nối quốc tế sâu rộng.

Sự kiện hội tụ tinh hoa y học ASEAN và quốc tế

Diễn đàn Y học Ung thư Tích hợp Quốc tế ASEAN lần thứ 5 diễn ra trong không khí trang trọng, với sự đồng tổ chức của Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc (CACA) và Hiệp hội Ung thư Tích hợp Thế giới (WAIO).

Chương trình thu hút gần 700 giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học và lãnh đạo ngành y tế đến từ các quốc gia ASEAN, Trung Quốc và nhiều nước phát triển. Với chủ đề "Cùng ASEAN - Hội nhập và phát triển", diễn đàn nhấn mạnh vai trò hợp tác đa phương trong đổi mới phương pháp điều trị ung thư và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nền tảng hợp tác Việt - Trung, hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác điều trị ung thư Việt - Trung. Các chuyên gia hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai phương pháp điều trị ung thư xâm lấn tối thiểu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hiệu quả điều trị, đồng thời giảm biến chứng và thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

GS.TS Vương Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc, nhấn mạnh tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư tại Trung Quốc đã đạt 43,7% nhờ đổi mới kỹ thuật và hợp tác quốc tế. Thành tựu này mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của y học tích hợp trong chiến lược y tế toàn cầu.

GS.TS Vương Anh- Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc

Nội dung chuyên sâu và tinh thần chia sẻ thực tiễn

Diễn đàn lần này đi sâu vào các chủ đề như chẩn đoán chính xác, điều trị cá thể hóa, can thiệp ít xâm lấn và quản lý toàn diện cho bệnh nhân. Đại diện Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu, đơn vị tiên phong trong y học tích hợp đã giới thiệu hệ thống điều trị kết hợp Đông - Tây y và mô hình chăm sóc "Phòng - Sàng - Chẩn - Trị - Phục hồi", mang lại hiệu quả tối ưu cho nhiều ca bệnh phức tạp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng y học cổ truyền song song với công nghệ hiện đại, giảm tác dụng phụ của thuốc và nâng cao chất lượng sống. Những bài trình bày, ca lâm sàng và phiên thảo luận chuyên sâu đã mang lại góc nhìn toàn diện, tạo nền tảng để phát triển y học tích hợp ở cấp khu vực.

Cầu nối hợp tác bền vững, hướng tới tương lai y tế ASEAN

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức, diễn đàn lần này còn khẳng định cam kết hợp tác lâu dài giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc. Nhiều thỏa thuận về nghiên cứu đa trung tâm, trao đổi chuyên gia, chuẩn hóa phác đồ điều trị và đào tạo nhân lực chất lượng cao đã được ký kết.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư tại ASEAN có xu hướng tăng, việc xây dựng mạng lưới hợp tác y tế xuyên biên giới là bước đi chiến lược để nâng cao hiệu quả phòng chống và điều trị bệnh. Diễn đàn được xem là "cầu nối" quan trọng, góp phần đưa y học khu vực bắt kịp xu thế thế giới, đồng thời mang đến nhiều giải pháp nhân văn và bền vững cho bệnh nhân.

Diễn đàn lần thứ 5 đã thể hiện sự cam kết sâu sắc về Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua mô hình Y học tích hợp, kết nối ASEAN và Trung Quốc trong hợp tác điều trị ung thư. Qua đó, mở ra Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư, giảm thiểu xâm lấn và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Để đăng ký tham gia Diễn đàn Y học Ung thư Tích hợp ASEAN lần thứ 6 tổ chức tại Côn Minh (Trung Quốc) vào 06/11 - 09/11/2025, các chuyên gia, y bác sĩ vui lòng liên hệ: Hotline VPĐD: 0886.766.266