Cụm thi đua 7 Công an TP HCM: Sôi nổi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2024

Tiếp tục chuỗi hoạt động “Xuân chiến sĩ” năm 2024; hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023), 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023) và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 2-2-2024, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua 7 Khối Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát ma tuý và Chi đoàn Đội Cảnh sát kinh tế Công ạ TP Thủ Đức phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an huyện Cù Lao Dung, Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ - Di tích lịch sử cấp Quốc gia, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.