29/12/2025 21:00

Công ty TNHH Cornerstone Global Partners (Việt Nam): Bố cáo giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Công ty TNHH Cornerstone Global Partners (Việt Nam) được Sở Nội vụ TPHCM cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm vào ngày 5-12-2025

Công ty TNHH Cornerstone Global Partners (Việt Nam) thông báo về việc được Sở Nội vụ TPHCM cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 3905/2025/65/SNV-VLATLĐ, cấp lần đầu ngày 20-4-2023, thay đổi lần thứ 1 (cấp lại) vào ngày 5-12-2025. Cụ thể:

1. Tên doanh nghiệp

   - Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CORNERSTONE GLOBAL PARTNERS (VIỆT NAM)

   - Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: CORNERSTONE GLOBAL PARTNERS (VIETNAM) COMPANY LIMITED.

2. Mã số doanh nghiệp: 0317577861.

3. Địa chỉ trụ sở:

   - Tầng 25, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TPHCM, Việt Nam.

   - Điện thoại: 02871000600.

   - Email: vietnam@cornerstoneglobalpartners.com.

   - Website: https://www.cgpvietnam.com/

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Bà Vi Như Hảo - Tổng Giám đốc.

5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 19-4-2028.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, sử dụng dịch việc làm xin vui lòng liên hệ theo thông tin chi tiết bên trên.

Công ty TNHH Cornerstone Global Partners (Việt Nam) xin trân trọng kính báo.

