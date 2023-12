Công ty CP Phân bón Bình Điền được vinh danh Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

16:44

Ngày 8-12-2023, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP HCM (CATP) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Lễ ký kết “Kế hoạch phối hợp về công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh nội bộ và an ninh trật tự”.