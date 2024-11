Cơ hội phát triển ngành điện tử tiêu dùng Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 18-11, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) đã diễn ra hội thảo chuyên ngành điện tử tiêu dùng Việt - Trung lần thứ nhất với chủ đề "Tinh hoa dữ liệu, định hướng tương lai". Hội thảo do Công ty AVI Việt Nam trực thuộc All Value Insight Data Hong Kong (gọi tắt AVI) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp tổ chức. Hội thảo đặc biệt có sự tham gia của ông Hà Vĩ - Đại sứ nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam cùng hàng trăm khách mời đến từ cơ quan ban ngành của Việt Nam và Trung Quốc; lãnh đạo các hiệp hội, các nhà phân phối bán lẻ tại Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng đến từ Trung Quốc, Nhật Bản.

Nền tảng mới cho ngành điện tử tiêu dùng

Hội thảo đã thảo luận các chủ đề nóng như công nghệ tiên tiến trong ngành, xu hướng thị trường, xây dựng thương hiệu, quản lý chuỗi cung ứng. Sự kiện đồng thời xây dựng một nền tảng trao đổi mở, hợp tác, đôi bên cùng có lợi cho ngành điện tử tiêu dùng giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Ngọc Liêm – Giám đốc VCCI Khu vực TP HCM, cho biết mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam có nền tảng vững chắc và mối quan hệ thân thiết. Đặc biệt, những năm gần đây, ngành công nghiệp nhẹ của Trung Quốc đang có xu hướng chuyển dịch ra ngoài, và Việt Nam là một địa điểm đến tiềm năng.

Ông Từ Đông Sinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện Gia Dụng Trung Quốc, thông tin sau gần 50 năm phát triển, ngành điện gia dụng và điện tử tiêu dùng Trung Quốc đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm toàn cầu. Năm 2023, sản lượng điện gia dụng của Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao trên thế giới, đạt 83% đối với máy điều hòa không khí (AC), 58% đối với tủ lạnh/tủ đông và 52% đối với máy giặt, với tổng sản lượng đạt 360 triệu chiếc. Đồng thời, tổng doanh thu bán lẻ điện gia dụng của Trung Quốc chiếm 27% thị trường toàn cầu, và giá trị xuất khẩu chiếm tới 43,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu.

"Quy mô thị trường điện gia dụng tại Việt Nam trong 5 năm qua đã tăng trưởng với tốc độ trung bình 10% /năm, và dự báo đến năm 2025, quy mô thị trường sẽ đạt 10 tỷ USD. Thị phần của các doanh nghiệp điện gia dụng Trung Quốc tại thị trường Việt Nam đang tăng trưởng qua từng năm. Các doanh nghiệp điện gia dụng nổi tiếng của Trung Quốc như TCL, Haier, Midea, Gree… đã mở nhà máy và mở rộng thị trường tại Việt Nam. Những công ty này đã dần chiếm được lòng tin và sự yêu mến của người tiêu dùng Việt Nam thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ ưu việt" – ông Từ Đông Sinh nhìn nhận.

Thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi

Ông Từ Đông Sinh chỉ ra, Trung Quốc và Việt Nam có vị trí địa lý gần gũi và đều là quốc gia ký kết RCEP, với sự bổ sung mạnh mẽ về kinh tế và thương mại. Thị trường điện gia dụng Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến thương hiệu và chất lượng. Với chất lượng vượt trội và giá trị sử dụng hợp lý, các sản phẩm điện gia dụng Trung Quốc có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc để phát triển và mở rộng ngành công nghiệp của mình. "Thông qua việc tăng cường hợp tác, hai bên có thể đạt được sự chia sẻ tài nguyên và bổ sung lợi thế, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và hợp tác đôi bên cùng có lợi" – ông Từ Đông Sinh bày tỏ.

Bàn về cơ hội và thách thức của thị trường điện gia dụng Trung-Việt, các doanh nghiệp ngành điện gia dụng cho rằng thị trường điện gia dụng và điện tử tiêu dùng của Trung Quốc hiện đang dẫn trước Việt Nam khoảng 10 năm. Chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc từ 2010 đến 2017 có thể sẽ được tái hiện tại thị trường Việt Nam dựa vào quá trình đô thị hóa nhanh chóng và xu hướng người tiêu dùng ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam hiện nay.

Ông Đỗ Cao Quốc Huy, đại diện Lazada Việt Nam đánh giá chất lượng sản phẩm điện gia dụng và điện tử tiêu dùng của Trung Quốc đang được nâng cao nhanh chóng, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu ngày càng gia tăng về các sản phẩm cao cấp trên thị trường Việt Nam. "Lazada sẽ tận dụng tối đa các kênh thương mại điện tử, cùng với khả năng công nghệ thông tin và hệ thống phân phối đang dần được hoàn thiện tại Việt Nam, nhằm đưa nhiều sản phẩm chất lượng đến tận tay người tiêu dùng" – ông Đỗ Cao Quốc Huy nói.

Ông Lý Vĩ đại diện Tập đoàn Hisense (Trung Quốc) thì cho hay các doanh nghiệp điện gia dụng Trung Quốc, với nền tảng công nghệ vững vàng, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, các doanh nghiệp Trung Quốc gia nhập thị trường không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm điện gia dụng chất lượng cao mà còn thúc đẩy sự nâng cấp và phát triển của các ngành công nghiệp liên quan tại Việt Nam.