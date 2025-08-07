Có gì đặc biệt tại T&T City Millennia, nơi đại nhạc hội lớn sắp diễn ra?

T&T City Millennia sẽ kiến tạo nên một Trung tâm văn hóa - giải trí mới tại Tây Ninh, nơi hội tụ tinh thần văn hóa bản sắc, công nghệ tiên tiến và khát vọng hội nhập.

Những điều "chưa từng có" tại đại nhạc hội ở thành phố Thiên niên kỷ

Ngày 9-8 tới đây, đại nhạc hội với chủ đề "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" do T&T Group tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo tiết lộ từ BTC, đây là một đại nhạc hội chưa từng có tại khu vực này, hứa hẹn bùng nổ với âm nhạc, ánh sáng và sự tham gia của những ngôi sao tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc Việt. Đặc biệt, đến với sự kiện, khán giả sẽ có được những trải nghiệm chưa từng có trước đây.

Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới hứa hẹn bùng nổ với âm nhạc, ánh sáng và sự tham gia của những ngôi sao tên tuổi hàng đầu làng nhạc Việt

Trước hết, phải kể đến màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao được ekip dàn dựng công phu. Trên bầu trời đêm của Cần Giuộc, công chúng sẽ được chứng kiến màn trình diễn drone quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Theo đó, dàn 1.000 drone sẽ đồng loạt cất cánh để tái hiện trên nền trời Thành phố Thiên niên kỷ những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Đó là một dòng sông Vàm Cỏ lung linh chảy vắt qua khung trời; là Núi Bà Đen với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy linh, trầm mặc; là chợ nổi với những con thuyền nhỏ dập dìu qua lại hay cánh đồng lúa vàng trải ra bát ngát, mênh mông…

"Màn trình diễn sẽ biến cả vùng trời đêm tại T&T City Millennia trở thành sân khấu panorama với tầm nhìn 360 độ, nhằm đem đến màn trình diễn mãn nhãn nhất cho công chúng", đại diện ekip sản xuất nhấn mạnh.

Công nghệ trình diễn đa tầng sẽ mở rộng tối đa trải nghiệm của khán giả tại đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" (Ảnh: COREX)

Trong khi đó, ở tầm trung, trên sân khấu hiện đại và hoành tráng, các nghệ sĩ hàng đầu sẽ đưa khán giả "du hành" vào thế giới của âm nhạc đỉnh cao, với cảm thức được dẫn dắt từ quá khứ anh hùng, đi qua hiện tại để thắp lên ngọn lửa của di sản, bừng sáng tương lai.

Đáng chú ý hơn, dù là một bữa đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, nhưng "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công chúng tham gia.

Định vị thành phố lễ hội mới phía Nam TP HCM

Đại nhạc hội lớn nhất tháng 8 khu vực Tây Ninh được tổ chức tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia - điểm nhấn phồn hoa mới. Không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, T&T City Millennia của Tập đoàn T&T Group còn đang dần được định vị trở thành thành phố lễ hội, mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như những hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, thắp sáng tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, mà còn là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Dự án sở hữu vị trí "tam cận" lý tưởng: cận thị, cận giang, cận lộ.

T&T City Millennia có quy mô hơn 267 ha, được quy hoạch như một đô thị tích hợp hiện đại mang linh hồn sông nước miền Tây và tinh thần của đô thị thế hệ mới. Dự án cung cấp hơn 9.000 sản phẩm đa dạng gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Tọa lạc tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, dự án thừa hưởng vị trí kết nối thuận tiện bậc nhất khu vực. Chỉ mất 30 phút di chuyển, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực trung tâm TP HCM hay các khu công nghiệp lớn Long Hậu, Hiệp Phước... Vị trí liền kề TP HCM cũng mở ra tiềm năng phát triển dài hạn nhờ nằm trong vùng động lực của Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và các dự án giao thông chiến lược khác.

Không chỉ là trung tâm kết nối, T&T City Millennia còn sở hữu vị trí "tam cận" lý tưởng: cận giang, cận thị, cận lộ - một tiêu chí được ưa chuộng lâu đời trong chọn lựa nơi an cư của người Việt. T&T City Millennia vì thế không chỉ thuận tiện về mặt giao thông, mà còn có lợi thế lớn về phong thủy cũng như tiềm năng tăng giá.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là không gian phố đi bộ chủ đề Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ, tái hiện biểu tượng giao thương lịch sử theo dấu chân Marco Polo thông qua ngôn ngữ của ánh sáng, chuyển động và công nghệ hiện đại. Không gian này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là điểm gặp gỡ của cư dân, du khách và cộng đồng, tạo nên dòng chảy văn hóa liên tục và sống động giữa lòng đô thị mới.

Diện mạo Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia

Dòng sông Ánh sáng - công trình kết hợp giữa mỹ thuật, công nghệ và yếu tố sông nước bản địa - trở thành trục cảnh quan trung tâm mang tính biểu tượng. Với các chương trình trình diễn ánh sáng theo chủ đề được tổ chức định kỳ, dự án tạo nên một đời sống đô thị sôi động, thúc đẩy hoạt động thương mại và thu hút du lịch nội khu. Hình ảnh một "thành phố lễ hội" dần được hình thành, nơi mỗi ngày trôi qua là một chuỗi trải nghiệm phong phú về nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc và đời sống cộng đồng.

Là điểm nhấn nổi bật của Giai đoạn 1, tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng được kiến tạo như Trung tâm văn hóa - giải trí mới tại Tây Ninh, nơi hội tụ tinh thần văn hóa bản sắc, công nghệ tiên tiến và khát vọng hội nhập. Điểm đến giải trí mới hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian đa trải nghiệm, thay đổi thói quen sống, vui chơi và kết nối của người dân, đồng thời góp phần định hình phong cách sống đô thị mới, thúc đẩy du lịch, thương mại và phát triển toàn diện cho địa phương.