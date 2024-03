Chủ tịch FrieslandCampina Châu Á: “Cô Gái Hà Lan cam kết sứ mệnh cải thiện dinh dưỡng tại Việt Nam”

Gần 3 thập kỷ đồng hành tại Việt Nam FrieslandCampina luôn theo đuổi sứ mệnh lớn lao về dinh dưỡng với nhiều thương hiệu quen thuộc như sữa Cô Gái Hà Lan, Yomost, Friso, Fristi.

Bà Corine Tap, Chủ tịch khu vực châu Á FrieslandCampina

Hiểu rõ những thách thức dinh dưỡng tại Việt Nam

An ninh lương thực là một trong những ưu tiên của Việt Nam nhiều thập kỷ qua, góp phần cải thiện sức khỏe và điều kiện sống của người dân. Tuy vậy, bà Corine Tap còn trăn trở khi Việt Nam là một trong số 34 quốc gia có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới với 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang trong tình trạng này và có nguy cơ ảnh hưởng vĩnh viễn tới thể chất và trí não. "Điều đó cho thấy an ninh dinh dưỡng tại Việt Nam, xét trên phương diện tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, lại chưa đạt được thành tựu như an ninh lương thực", bà chia sẻ.

Những băn khoăn của bà Corine Tap là có cơ sở khi kết quả khảo sát dinh dưỡng SEANUTS II do FrieslandCampina thực hiện vào năm 2022 trên 14.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 12 tuổi tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cho thấy vẫn còn các thách thức lớn về dinh dưỡng tại 4 quốc gia này, gồm suy dinh dưỡng thấp còi, thừa cân béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng.

Cô Gái Hà Lan cam kết mang nguồn dinh dưỡng chất lượng tốt nhất, dễ tiếp cận, giá cả phù hợp cho mọi người

Theo SEANUTS II, tỉ lệ còi xương và thiếu máu ở trẻ em Việt Nam lần lượt là 10% và 24%. Tỉ lệ thừa cân béo phì ở trẻ từ 7-12 tuổi là 30%. Và hơn 70% trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi thiếu vitamin D và canxi. "Chính thực trạng này là 3 gánh nặng về dinh dưỡng và cũng là thách thức lớn nhất đối với an ninh dinh dưỡng của Việt Nam. Mặt khác cho thấy tầm quan trọng của việc thực hiện các giải pháp dinh dưỡng phù hợp", bà Tap nhấn mạnh.

Quyết tâm cùng Việt Nam cải thiện an ninh dinh dưỡng

Chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2020-2030 và tầm nhìn năm 2045 của Việt Nam tiệm cận các nước phát triển khi đề ra mục tiêu: Mọi người dân đều có quyền công bằng tiếp cận dinh dưỡng và thực phẩm để đạt được tình trạng dinh dưỡng tối ưu, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật.

Các bên cần chung tay cải thiện an ninh dinh dưỡng cho Việt Nam

Đề cập đến thực trạng dinh dưỡng, bà Corine Tap cho rằng các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp cần tập trung vào 2 nhiệm vụ: "Thứ nhất, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp khả năng chi trả của người dân. Thứ hai, hợp tác chặt chẽ giữa các bên như Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), doanh nghiệp, cộng đồng, nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các sản phẩm dinh dưỡng thích hợp".

Điều này phù hợp với các nhiệm vụ trong chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2020-2030 của Việt Nam, bao gồm: tăng cường công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và vận động xã hội; tăng cường chuyên môn về can thiệp dinh dưỡng như cải thiện chất lượng bữa ăn, đảm bảo an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng.

Với di sản hơn 150 năm kinh nghiệm tại hơn 100 thị trường toàn cầu và 30 năm tại Việt Nam, tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới FrieslandCampina cam kết mang nguồn dinh dưỡng chất lượng tốt nhất, dễ tiếp cận và giá cả phù hợp cho mọi người. "Cam kết này đã được chúng tôi thực hiện ngay từ khi có mặt tại Việt Nam", bà Tap chia sẻ.

Cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp là một nhiệm vụ quan trọng để cải thiện an ninh dinh dưỡng

Cũng theo vị Chủ tịch FrieslandCampina Châu Á, sữa là một trong những giải pháp dinh dưỡng an toàn và hợp túi tiền, giải quyết thách thức cho sự phát triển thể trạng và sức khỏe của trẻ. "Vì thế, FrieslandCampina Việt Nam đã mang đến nhiều sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với mức giá phải chăng nhất. Đơn cử, một bịch sữa Cô Gái Hà Lan 180 ml mới hiện có giá chỉ 6.000 đồng", bà Tap nói.

Với bà Corine Tap, giáo dục dinh dưỡng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, nhiều năm qua FrieslandCampina đã hợp tác chiến lược với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phát triển giáo án điện tử giáo dục dinh dưỡng, trang bị cho hàng triệu học sinh tiểu học những kiến thức dinh dưỡng và tầm quan trọng của dinh dưỡng từ sữa chuẩn... "Chúng tôi còn đầu tư vào hoạt động nâng cao nhận thức của các bà mẹ Việt Nam về lợi ích của dinh dưỡng chuẩn để họ hình thành thói quen lựa chọn nguồn dinh dưỡng tốt, cần thiết cho sự phát triển lâu dài của con", bà cho biết.

Theo bà Corine Tap chiến lược và tầm nhìn về dinh dưỡng Việt Nam cần thực hiện ở quy mô rộng hơn để tạo tác động mạnh mẽ. Chính phủ Việt Nam, cộng đồng các doanh nghiệp dinh dưỡng cần chung tay để giúp người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ tiếp cận được dinh dưỡng chuẩn, phát triển thể chất và trí tuệ, xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước.