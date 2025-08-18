Chủ động tầm soát HPV, bảo vệ sức khỏe sinh sản với dịch vụ xét nghiệm toàn diện tại DIAG

Chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản với xét nghiệm HPV tại DIAG. Ảnh: DIAG

Tiêm vắc xin HPV là biện pháp phòng ngừa một số chủng virus phổ biến, song không thể bảo vệ toàn diện trước tất cả các chủng. Vì vậy, xét nghiệm HPV có vai trò thiết yếu trong việc phát hiện chính xác các chủng virus hiện diện trong cơ thể, đặc biệt là những chủng nguy cơ cao chưa được tiêm phòng.

Chủ động tầm soát virus HPV giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh lý liên quan, từ đó xây dựng phác đồ điều trị kịp thời. Hiện nay, DIAG cung cấp gói xét nghiệm HPV toàn diện, sàng lọc đến 40 chủng virus HPV gây bệnh, bao gồm các chủng nguy cơ cao như HPV type 16, 18. Xét nghiệm được thực hiện bằng kỹ thuật HPV genotype Real-time PCR trên hệ thống máy Alinity m – Abbott (Mỹ), đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao.

Mức giá xét nghiệm HPV tại DIAG dao động từ 450.000 đến 750.000 đồng tùy loại xét nghiệm và gói dịch vụ. DIAG thường xuyên có các chương trình ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. Với công nghệ hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp, DIAG mang đến giải pháp toàn diện, an toàn và chính xác cho khách hàng. Hãy tầm soát HPV để có cuộc sống khỏe mạnh, an toàn hơn.

