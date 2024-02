Chính sách mua nhà trả góp của Vinhomes hút khách nhờ trần lãi suất vay cố định lên đến 15 năm

Lãi suất vay giảm dần

Chính sách tiền tệ đang có nhiều tác động tích cực đến khả năng hồi phục của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong công tác điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất huy động đang giảm dần tại các ngân hàng TMCP, chỉ còn dưới 4% năm cho kỳ hạn dưới 6 tháng

Theo khảo sát, mức lãi suất huy động của các ngân hàng vẫn đang trên đà giảm mạnh, lãi suất huy động cao nhất hầu hết đều dưới 6%/năm, như mức lãi suất 5% đến 5,6%/năm áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng đến 24 tháng, còn với kỳ hạn dưới 6 tháng đều lùi về dưới 4%/năm. Ở nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất huy động cũng không còn chênh lệch đáng kể, thậm chí xấp xỉ hoặc ngang bằng so với nhóm ngân hàng có vốn nhà nước trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào với lượng tiền gửi tăng mạnh trong những tháng cuối năm.



Trong năm 2023, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại đã tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Thống kê cho thấy, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm được khoảng 2,5% so với cuối năm 2022. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất vay mua nhà 1%-2% so với giai đoạn cuối năm 2023. Cùng với đó, các ngân hàng còn chủ động miễn, giảm các phí dịch vụ dành cho khách hàng.

Trong khi đó, tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, mức lãi suất cho vay mua nhà dao động trong khoảng 5,9%-10,5%/năm. Khi hết thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi, khoản vay sẽ phải chịu mức lãi suất thả nổi, rơi vào khoảng 11%-13%/năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 2%-4%/năm. Con số này ở nhóm ngân hàng có 100% vốn nước ngoài là 6%-9,75%/năm. Khi hết thời gian nhận ưu đãi vay, lãi suất thả nổi rơi vào khoảng 9%-11,75%/năm. Đây là mức lãi suất thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

Trần lãi suất vay cố định lên đến 15 năm hút khách

Tuy nhiên, tâm lý chung của thị trường vẫn còn lo lắng về lãi suất thả nổi sẽ bật tăng mạnh sau thời hạn ưu đãi, thường được tính bằng lãi suất cơ sở cộng kèm biên độ từ 2%-4%/năm. Bức tranh này đã được kiểm chứng trong giai đoạn năm 2022 khi các ngân hàng điều chỉnh lãi suất tăng lên tới 13%, thậm chí gần 15%.

Chương trình trần lãi vay cố định mà Vinhomes vừa tung ra cho 3 dự án đang thu hút nhiều sự quan tâm trên thị trường

Trong bối cảnh đó, chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" mà Vinhomes vừa công bố sẽ giải quyết được bài toán về lãi suất thả nổi nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư và khách mua nhà. Chương trình được áp dụng cho sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM). Cụ thể, chính sách hấp dẫn này đảm bảo được trần lãi suất chỉ còn 8% hoặc 9,5% trong suốt thời gian vay đến 15 năm.

Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% giá trị sản phẩm trước thời điểm ký hợp đồng mua bán và nhận nhà. Ngân hàng thông qua chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cho vay 70% còn lại, thời hạn vay đa dạng từ 5 hoặc 10 hoặc 15 năm tùy từng trường hợp và nhu cầu cụ thể, mỗi tháng khoản trả góp cả gốc lẫn lãi chỉ từ 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong hai năm đầu tiên kể từ khi ngân hàng giải ngân, lãi suất mà khách hàng trả chỉ tối đa là 6%/năm đối với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng. Kể từ năm thứ 3 trở đi cho đến hết thời gian trả góp, Vinhomes đảm bảo lãi suất khách hàng và nhà đầu tư chỉ phải chi trả tối đa là 8%/năm hoặc 9,5%/năm tương ứng với khu thấp tầng và cao tầng.

Điểm độc đáo của chính sách này còn ở chỗ, trong trường hợp lãi suất cho vay của ngân hàng thấp hơn hoặc bằng lãi suất đảm bảo, khách hàng chỉ phải chi trả theo lãi suất thực tế. Trường hợp còn lại, nếu lãi suất của ngân hàng cao hơn lãi suất vay đảm bảo, khách hàng chỉ cần trả theo trần lãi suất đã cam kết, phần chênh lệch còn lại sẽ được chủ đầu tư Vinhomes chi trả cho phía ngân hàng.

Chính sách bán hàng đột phá này của Vinhomes cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác giúp nhiều khách hàng hiện thực hóa cơ hội sở hữu nhà sang với chi phí hấp dẫn nhất mà không phải lo ngại đến biến động của lãi suất thả nổi khi trần lãi suất được áp dụng. Từ đó, người mua có thể dễ dàng hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân với tầm nhìn lên đến 15 năm, giảm áp lực kinh tế cho bản thân và gia đình. Cùng với chất lượng và đẳng cấp đã được khẳng định sau nhiều năm, chính sách này của Vinhomes hứa hẹn sẽ tạo lực bứt phá, thúc đẩy thị trường bất động sản khởi sắc trong thời gian tới.