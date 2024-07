Cập nhật giá xây nhà phố mới nhất trong năm 2024 của Xây dựng An Cư

16:28

Ngày 4-7, tại Singapore, Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) đã vinh danh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với giải thưởng "SME Bank of the Year - Vietnam" (Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam).